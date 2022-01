Složitý rodinný konflikt, který mohl skončit tragédií, řeší Krajský soud v Ostravě. Opilý Libor K. (64) měl v říjnu 2020 z okna rodinného domu v Dolní Lutyni na Karvinsku střílet po synovi družky nelegálně drženým samopalem a poté ještě na útěku najíždět na policisty! On to popírá a říká, že střelbu jen opětoval, bál se prý o svůj život.

„Slyšeli jsme střelbu! Jako kdyby někdo odpaloval ohňostroj!,“ vypověděli o dramatickém večeru sousedé u rodinného domu. Libor K. zde dle obžaloby střílel na syna (27) své partnerky (52), se kterou tady žil.

Vztahy mezi partnery byly vyhrocené. „Mám družku moc rád, ale vadilo mi její nadměrné pití,“ vypověděl soudu Libor K. „Psychicky mě týral, kritizoval, nedalo se to snést, tak jsem začala pít,“ svědčila pak jeho družka. V častých konfliktech navíc střídavě figurovali dva jeho a dva její synové.

Chtěl ho zabít?

Vyhrocené byly hádky s jedním ze synů partnerky (27). „Měl jsem z něj strach,“ řekl Libor K. Osudného večera se střetli. Muž na něj měl dvakrát vystřelit ze samopalu, podle žaloby cíleně. „Na nikoho jsem nemířil, byla to výstraha,“ řekl s tím, že slyšel jiné výstřely a bál se.

Pak sedl do auta a prchal před policií. Žaloba ho viní z útoku na pět policistů, kteří ho chtěli zastavit a on na ně najel. Všichni před autem uskočili. Libora K. zastavily až zátarasy, pak skončil s prostřelenou nohou ve špitále. Za čtyři trestné činy včetně pokusu vraždy mu hrozí až 18 let.

K soudu se obžalovaný dobelhal o berlích. Trpí artritidou a zřejmě také jde o následek střelné rány, kterou utrpěl. Navcí špatně slyší, takže během projednávání musel mít sluchátka.

Partnerka si nic nepamatuje

Verzí, co se přesně událo, bylo řečeno více. Libor K. se prý bránil agresi družčina syna, který k domu přizval několik kamarádů, a údajně mu vyhrožovali. Partnerka zase říká, že se dohodla se synem, že ji nepozorovaně dostane z domu, protože se rozhodla definitivně odstěhovat. Kdo všechno ale přišel a co se přesně dělo, si nepamatuje, protože byla namol.

Kolik padlo výstřelů?

V komplikovaném případu není navíc jasné, zda střílel někdo další nebo jen obžalovaný Libor K. Svědci z okolí měli slyšet výstřelů mnohem více než dva. Libor K. tvrdí, že jeho střelba byla „odpovědí“ na jiné výstřely.

Kdo ho postřelil do nohy? Policisté při pokusu ho zastavit v autě nebo někdo jiný? „Vše je předmětem dokazování u soudu,“ komentovala to státní zástupkyně Veronika Vlčková.

Nelegální arzenál

Libor K., který nikdy neměl zbrojní průkaz, si doma nashromáždil slušnou zásobu samopalů a pušek. „Chtěl jsem být připravený na jakékoli vnější nebezpečí, třeba ze strany migrantů. V Česku máme jen tři tisíce vojáků, když jsem sloužil já, bylo jich milion!,“ vysvětloval soudu muž, který býval u Lidových milicí. Našly se u něj čtyři samopaly vzor 58, jedna puška vzor 52, samopal vzor 26 a velké množství munice.

Dnes již bývalá družka Libora K. dochází kvůli událostem k psychiatrovi. Vypovídala v nepřítomnosti obžalovaného.

VIDEO: Policejní hlídky v Dolní Lutyni loni v říjnu těsně po incidentu.

délka: 00:16.22 Video Policejní hlídky v Dolní Lutyni. Michal Charbulák