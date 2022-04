Ke krvavé řeži došlo v létě roku 2020 v bytě Přemyslova dlouholetého kamaráda Vladimíra B. Ten často seniora žádal o pomoc se vším možným. Večer si pak obvykle dali nějaký ten alkohol a klábosili.

V létě roku 2020 se ale pohodový večírek zvrhl, jakmile dorazila společná známá Jana. Pilo se více než jindy. Podle žaloby měla žena začít seniora ochmatávat, prý mu sahala i na „vercajk“. Jemu to vůbec nebylo po chuti.

Rok a půl vězení pro matku: Dcera má 652 zameškaných hodin a je těhotná

Nůž, palice i kladivo

Senior měl před Janou začít na výstrahu šermovat nožem, dokonce ji řízl do prstu, ale žena údajně nepřestala a nastalo peklo.

„Obžalovaný vzal do ruky gumovou palici, tou opakovaně udeřil poškozenou do hlavy, poté vyměnil palici za kladivo a v útoku pokračoval s úmyslem ji usmrtit,“ uvedl žalobce Vít Legerský.

Byt byl po útoku v děsivém stavu, všude byla krev. Žena, která přežila jen se štěstím, za pachatele označila právě Přemysla Š.

Jenom pil, pak šel domů

Dosud bezúhonný důchodce si z večera údajně nic nepamatuje. „Já a vinen? Absolutně ne! S Vláďou jsme popíjeli, ten den asi víc, domů mi pomohli nějací kluci. To se mi stalo poprvé v životě. Říkal jsem to policii, říkám to i vám. Nepamatuji si žádný útok. Nevím, co se tam stalo, já šel domů. Nemám k tomu víc, co říct,“ kroutil hlavou Přemysl Š.

Když se ho soudce pak ještě jednou na onen večer k jedné věci dotázal, rozohnil se: „To je pořád dokola, jak na kolotoči. Tak mě zastřelte, ať už mám od toho pokoj!“

Žárlil, na soka zaútočil nožem: Novopečený otec se kál, čekají ho 3,5 roku v "lochu"

Má trvalé následky

Napadená Jana O. měla velké štěstí, že útok přežila. Utrpěla mnoho zlomenin lebky a obličejových kostí. Po útoku se změnil její vzhled, musí nosit paruku, ztratila chuť, čich, rovnováhu a trpí úzkostmi.

„Kdykoli jdu poblíž toho domu, zmocní se mě strach. Přišla jsem o práci, nikdo mě nezaměstná, invalidní důchod mi nepřiznali. Beru jen dávky, nemám peníze ani na nové brýle, které potřebuji, protože se mi zhoršil zrak. Jsem psychicky na dně,“ vzkázala soudu přes svou zmocněnkyni.

Manželka: Opilý, ale čistý

K soudu dorazila svědčit i Přemyslova manželka. „Jsme spolu 54 let, vychovali jsme dvě děti. Nikdy na mě nebyl hrubý, občas měl sprosté řeči, když byl opilý to ano. Chlapi takoví bývají,“ řekla.

„Já nemám alkohol ráda, ale do těch jeho večírků u Vladimíra jsem mu nemluvila. Ten večer se vrátil opilý víc než jindy, dovedli ho domů nějací kluci. Byl v dobré náladě, smál se. Ještě si pustil televizi a pak šel spát. Na jeho chování ani oblečení nebylo nic divného,“ tvrdila.

Pořadatel pijatyky zemřel

Soud nebude mít zřejmě jednoduchou práci, jako „důkazně složitý“ případ označil i státní zástupce Vít Legerský. V mezičase navíc zemřel jeden z hlavních svědků Vladimír B. S ním Přemysl Š. po děsivé události až do jeho smrti nepromluvil.

„Hodí to na mě a ještě si pak umře. Proč umýval ten nůž? A ta palice původně nebyla ničím oblepená, na policejních fotkách ale je,“ mlžil Přemysl Š.. Ten je souzen na svobodě, přesto mu za pokus o vraždu hrozí až 18 let za mřížemi.

VIDEO: Zadržení studenta (19) podezřelého ze smrtelného útoku mačetou na učitele v Ohradní ulici. (31. března 2022)