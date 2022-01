Vše se to seběhlo vloni 15. března před 6. hodinou ranní na podnikovém parkovišti. „Po noční jsem přišel k autu, pak přišel on a začal mi vyčítat, že stojím na místě vyhrazeném jinému oddělení. Postavil se mi před auto,“ řekl pbžalovaný Michal G. soudu.

„Vyjel a najel do mě, narazil do mě nárazníkem, já mu do něj kopnul. Šlápnul na plyn a přejel mi nohu. Dodnes mám veliké bolesti, špatně se mi pracuje,“ popsal zdravotní újmu napadený Patrik D. Michal dostal v práci „padáka“, u soudu mu hrozí tři roky. Hájí se tím, že přejel kolegovi nohu neúmyslně.

V případě odsouzení se přičtou k trestu Michalu G. ještě tři měsíce, které vyfasoval podmíněně také za výtržnictví u soudu v Havířově.

Dohodu odmítl

Dohodu o vině a trestu, kterou obžalovanému nabídl státní zástupce, odmítl. „Nesouhlasím, že by zde šlo o úmyslný trestný čin. Situace se akorát seběhla tak blbě, že podle svědků to mohlo vypadat, jako nějaký úmysl. To chápu,“ konstatoval.

Tvrdil, že z parkoviště vyjížděl stejným způsobem, jak to má ve zvyku vždy. „Tak, abych si nepoškodil spodek auta, když sjíždím z patníku zadními koly,“ vysvětloval. „Auto mi prostě poposkočilo dopředu. On upadnul, už jsem ho neviděl,“ popsal střet.

Následně se prý snažil volat záchranku, jeho mobil údajně selhal, tak o to poprosil kolemjdoucího, aby nehodu nahlásil. „Chtěl jsem couvnout a objet ho, byla to blbá souhra okolností,“ snažil se přesvědčit v jednací síni. Líčení pokračuje výslechy svědků.

VIDEO: Řidič kamionu blokoval jízdní pruh, druhý ho za to seřval.