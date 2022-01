Býk

Dalo by se říci, že se vám daří. Snad jen v pracovní oblasti to není růžové. Ale i to se dá zvrátit, stačí opustit negativní myšlenky. Doma vládne dobrá atmosféra a také s partnerem si rozumíte. Nebuďte celý den doma a vyjděte si na zdravotní procházku.