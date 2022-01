Nedělní zásah v Bohuslavicích na Opavsku byl pro hasiče tak trochu výjimečný. Rodina si novostavbu pojistila před zloději špičkovými bezpečnostními prvky.

„Zkoušeli jsme všechno možné, ale bez poškození drahých a odolných dveří či oken, by to nešlo a čas hrál proti nám,“ uvedl velitel akce Radim Beinhauer.

Na dvorku s nervózní mámou postával i její otec, který bydlí opodál. „Měl náhradní klíče, ty však nebyly nic platné, protože paní ty svoje nechala zevnitř v zámku,“ upřesnil velitel.

Zamykala vše kvůli strachu

Žena se hasičům přiznala, že se sama doma hrozně bojí, a proto má všechno pozamykané i sklep, který se také nabízel jako jedna z možností pro vniknutí dovnitř.

Nakonec hasiče zvážili, že bude mnohem levnější a rychlejší postupovat jako lupiči v bance a prokopat se do domu dírou ve zdi garáže! Majitelka souhlasila.

„Popadli jsme kladiva a šli na to. Vybili jsme otvor a jednoho z nás spustili dolů do domu,“ popsal velitel okamžik, po němž si máma konečně oddechla. Ještě předtím však stihla od radosti v slzách hasiče poobjímat.

Stačí maličkost

Podle velitele zásahu Radima Beinhauera se dá lehce předejít tak složitým situacím. „Pořídit si do bezpečnostních dveří zámek s úpravou pro odemčení i se zasunutým klíčem,“ řekl. Pokud by byl dům pojištěný, pojišťovna by v tomto případě zaplatila pouze rozbité bezpečnostní sklo. „Rozbití dveří nebo probouraní stěny bychom nehradili,“ uvedl mluvčí ČSOB pojišťovny Petr Milata.

