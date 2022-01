Matka Catherine McBroomová serveru Daily Mail sdělila, že se s manželem Austinem stali obětí nepoctivého dodavatele, který použil falešnou licenci, vzal si jejich peníze a utekl dřív, než dokončil stavbu jejich domu. „Převedla jsem jim veškeré finance na dokončení domu. Majitelé firmy vzali peníze, utekli a už se nevrátili,“ řekla.

Více než dva roky platili McBroomovi hypotéku ve výši jeden a půl milionu korun měsíčně za nedostavěný dům, ve kterém museli žít. „V domě nebyl zavedený plyn a v zimě jsme všichni mrzli, jelikož velká část zdí je prosklená,“ říká naštvaná Catherine, které se po měsících bojů nepodařilo získat potvrzení o kolaudaci, potřebné k úplnému nastěhování.

Nový domov

Catherine a její manžel Austin začali hledat nový domov poté, co byl jejich předchozí vykraden. V Los Angeles narazili na připravovanou stavbu dvou domů s krásným výhledem na město. Rodina se do lokality okamžitě zamilovala a ihned stavbu odkoupila. Zároveň požádali stavitele, aby připravované domy spojil v jednu velkou vilu. „Jedná se o rozměrný pozemek s krásným výhledem na město. Oslovili jsme stavitelskou firmu, zda by na něm nepostavili dům dle našich představ,“ vysvětluje matka tří dětí. Zástupce firmy rodině do týdne předložil návrh a práce měly brzy začít.

Dodavateli dopředu zaplatili milion dolarů, které už nikdy neviděli. „Do nemovitosti jsme celkově vložili několik milionů dolarů – na pozemek, terénní úpravy a přestavbu dvou původních domů," tvrdí influencerka. Přestože dům nebyl dokončen, museli se do něj s rodinou nastěhovat, jelikož na něj měli napsanou hypotéku a jejich bývalá nájemní smlouva vypršela. McBroomovi brzy zjistili, že firma nevlastní stavební povolení.

Bez tepla a bez vody

Více než dva roky museli žít v rozestavěném domě bez přívodu plynu. „Otěhotněla jsem dva měsíce poté, co jsem se do domu nastěhovala. Bylo to velice náročné období,“ vzpomíná Catherine. Kvůli nedostatku teplé vody nemohla například prát prádlo. „Nestěžovala jsem si, jelikož jsem si v minulosti musela prožít horší věci. Vždycky jsem byla velmi vděčná, že vůbec mám, kde bydlet,“ dodává.

Dalším problémem, se kterým se potýkali, bylo, že jim nebylo dovoleno dům zkolaudovat, což je nutné k legálnímu obývání nemovitosti. „Úředníci nám jen sdělili, že stavba kvůli mnoha chybám nemůže nikdy projít kontrolou,“ dokresluje Catherine kafkovskou situaci. Jelikož rodina nemohla nadále platit účty, musela nechat dát dům do exekuce.

Žena se rozhodla s případem oslovit novináře, aby jednak osvětlila některé pomluvy, které se kolem její rodiny začaly objevovat, ale aby také varovala ostatní, kteří pomýšlejí na stavbu domu. „Musela jsem se s tím smířit. Myslela jsem, že budu mít to, o čem jsem vždy snila, ale bohužel mi není souzeno. Nechci, aby mě někdo litoval, beru to jako lekci,“ uzavírá.