Otec chlapce (†6), z jehož vraždy je obviněna matka: Můj syn mohl žít, já jsem varoval…

Tragédie se odehrála minulý čtvrtek v době, kdy už se zdálo, že se v životě chlapečka obrací vše k lepšímu. Rodiče měli synka ve střídavé péči. Jenže nejen podle jeho táty L. (33), ale také podle lidí z okolí, kteří se včera Blesku svěřili, to nebyla péče stejná. „Jeden čas s ním matka žila v chatě, kde v zimě teploty mnohdy dosahovaly sotva pěti stupňů,“ řekl Blesku přítel rodiny. Martina prý měla osm exekucí, neměla řádné bydliště a pracovala jen sporadicky.

Honza (65) vzal na souseda (†35) železnou tyč: Tělo vláčel za autem, zbavil se ho v lese

Pouze na udání

„Chtěl jsem syna do své péče, protože matka neměla podmínky, aby se o něj dokázala postarat. Nevodila syna ani do školky, ani ji neplatila. Platil jsem ji já. Několikrát jsem sociálku upozornil, že není schopná o syna pečovat. Bylo to marné,“ lituje otec. Úředníci prý argumentovali tím, že namátkové kontroly nedělají, kontrolují pouze na udání.

Opilá na nádraží

To, že není něco v pořádku, pozorovali i lidé z okolí. „Trávila s malým synem celé dny před nádražím. Bývala často opilá,“ řekla Blesku žena, která Martinu zná. „I na to jsem sociálku upozorňoval,“ připouští táta zavražděného chlapce.

Vražda chlapce (†6): Zabít vlastní dítě? Může to udělat kdokoliv, šokuje psychiatr!

Žádné varování

Minulý čtvrtek, kdy jeho syn tragicky zemřel, se měl v poledne konat soud o opatrovnictví a už to vypadalo, že úřady začínají být nakloněny tomu, aby dostal syna do péče otec. Matka, jako již údajně mnohokrát, k soudu nedorazila. Zato od policie přišla zpráva, že syn je mrtvý a Martina se pokusila o sebevraždu. „Byla všelijaká. Fungovala jen, když se o ni někdo staral, jakmile to pominulo, byla hysterka, ale to, co se stalo, nikdo nečekal. Nepředcházela tomu žádná hádka, žádný varovný signál,“ prozradila žena blízká rodině.

Nehrála čistě

Martina ale podle jiných, kteří ji znali, byla schopná čehokoliv. „V den rozvodu nahlásila na policii, že ji manžel znásilnil. Dokonce to u soudu odpřisáhla. Policisté ho pak odvedli. Prokázalo se, že to byl výmysl. Přesto nebyla nijak potrestána ani za křivé svědectví, ani za to, že se nedostavovala k soudu,“ svěřil Blesku přítel rodiny.

Policie obvinila matku z vraždy synka (†6): „Zrůdnost! Normální člověk to neudělá,“ říká elitní vyšetřovatel

Kdy a jak se rodina s chlapečkem rozloučí, zatím není jasné. Policie nejbližším dosud prý ani nesdělila, jak chlapeček zemřel. Na matku, která pokus o sebevraždu přežila, soud uvalil vazbu.

Co tím matka sledovala?

S největší pravděpodobností jde podle psychiatra Jana Cimického o klasický případ rozšířené sebevraždy. Sebevrah je přitom přesvědčen, že odchod ze života je východisko nejen pro něj, ale i pro jeho blízké, nejčastěji děti. „Je to emotivní kalkul, že když nemůžu mít dítě já, tak ať ho nemá nikdo. Je to útěk, který je totální,“ popsal psychiatr. Podle TV Prima si matka ale nakonec sama zavolala pomoc…

V případě prokázání viny hrozí matce za vraždu dítěte doživotní trest.