Z vraždy chlapce (†6) na Benešovsku obvinili matku! Žena se pak pokusila zabít

„Od čtvrtka prověřujeme úmrtí dítěte v jednom z rodinných domů na Benešovsku. Případ si na místě převzali krajští kriminalisté, kteří současně nařídili soudní pitvu. Ta prokázala, že na smrti dítěte měla podíl jiná osoba. V této souvislosti již následující den kriminalisté zahájili trestní stíhání ženy, a to pro zvlášť závažný zločin vraždy. Státní zástupce následně podal návrh na vzetí obviněné ženy do vazby,“ řekla Blesku Veronika Čermáková ze středočeské policie. Strážci zákona samozřejmě nemohou potvrdit, že šlo o matku.

Vražda a sebevražda

Podle policejní mluvčí hrozí ženě při prokázání viny trest odnětí svobody na 15 až 20 let. V krajním případě i trest výjimečný. Policie se měla o úmyslech ženy dozvědět pomocí tísňové linky. Na tu se prý dovolala samotná obviněná a dispečerům se přiznala, že už nechce žít. Bohužel tak usoudila i v případě svého šestiletého synka. Za zoufalým činem stojí nejspíše rozvodová bitva o dítě. Davídka (†5) ubodal otec Pavel (†32), pak spáchal sebevraždu. Máma prosí lidi o modlitbu

Údajně ho měla zabít, schovat do sprchového koutu a následně se sama pokusit o sebevraždu. Tělo mrtvého dítěte našli po příjezdu do rodinného domku policisté, uvedla FTV Prima. Podle informací televize měla být později žena transportována do nemocnice k hospitalizaci, protože měla četná zranění. Ta si pravděpodobně způsobila při pokusu o podřezání svých žil.

Syna nechtěla dát otci, říká soused

„Říká se, že měla ta matka nějaký pominutý smysly,“ řekl Primě soused rodiny. Podle něj matka ještě zhruba hodinu před činem hrála se synem za domem fotbal. Otec a matka chlapečka se prý rozváděli. V den vraždy se podle Primy konal soud, který rozhodoval, zda půjde dítě do péče matky či otce. „Víte, jak to chodí. Nechtěla ho dát. Tak to asi bylo: Ani já, ani ty,“ sdělil televizi svůj pohled na věc soused.