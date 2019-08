První slova partnerky „Viktoriána Kulkise“ (†36): Ležel na zemi a ten h***l do něj bušil

Hospodská hádka, potyčka a pak už jen křik, pláč a boj o život. V podobném duchu se údajně nesla čtvrteční noc v jedné z kutnohorských hospod, před kterou byl při bitce smrtelně zraněn fanoušek fotbalové Viktorie Plzeň Vít K. (†36). Co přesně se v restauračním zařízení stalo, popsala přítelkyně zabitého.

Partnerka Víta „Kulkise“ K. (†36) se o tom, co se v restauračním zařízení v kutnohorské Husově ulici stalo, rozpovídala pro FTV Prima. Podle ní celý tragický incident odstartovalo hospodské pošťuchování po prohraném fotbalovém zápase Viktorie Plzeň, který pár s ostatními fanoušky sledoval. „Bohužel ani ne rvačka. Spíš slovní výměna názorů. Bylo to vše moc rychlé,“ řekla.

Jak už ale víme, k neštěstí věrného fanouška „Viktoriánů“, nezůstalo jen u slov. „Pak se najednou sebrali a šli ven, já vyběhla hned za nimi, během pár vteřin. On už ležel bezvládně na zemi a ten h***l do něj bušil,“ uvedla rozčilená žena Primě. Pro jejího partnera a dvojnásobného otce měla bitka fatální následky. „Předpokládám, že partner upadl a praštil se do hlavy o zem, nebo ho ten druhý strčil,“ přiblížila.

Vít K. byl následně letecky transportován do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde během pátku zemřel. Pachatel podle informací FTV Prima z místa činu utekl, ale policie ho brzy dopadla. Případ si převzali krajští kriminalisté a zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví. Poté byl policejním orgánem podán podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ řekla Blesku policejní mluvčí Veronika Čermáková. V nejbližších hodinách už bude jasné, zda soud návrhu policie vyhoví.

Brutální rvačka po fotbale v Kutné Hoře: "Viktoriána Kulkise" umlátil štamgast?! Pláčou i soupeři

Po kamarádovi a věrném fanouškovi „Viktoriánů“ nyní truchlí jeho nejbližší a i fotbaloví fandové napříč všemi tábory. Svíčka za zesnulého hoří třeba před restauračním zařízením, kde k události došlo, ale i u bran fotbalového stadionu Viktorie Plzeň ve Štruncových sadech. „Byl to srdcař Viktorky. Jezdil i na výjezdy. Je to smutné,“ řekl jeden z fandů FTV Prima.