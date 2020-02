Clark se s Biancou vydal loni 13. července na hudební koncert zpěvačky Nicole Dollangangerové. Do hvězdy sociálních sítí, která měla na instagramu 170 tisíc sledujících uživatelů, byl zamilovaný. Když ji uviděl, jak se líbá s jiným mužem, ruply mu nervy. O den později ji brutálně zabil. Nožem jí podřezal hrdlo a několikrát ji bodl i do těla.

Vrahova omluva

Zmrzačenou a zakrvácenou mrtvolu dívky, která se chtěla stát v budoucnosti psycholožkou, pak nafotil a zveřejnil hned na sociální síti a komunikační platformě Discord. Clark se nyní u soudu podle Spectrum News doznal. Svého činu dokonce litoval a v jednací síni se omluvil pozůstalým i samotné Biance za peklo, které dívce způsobil. Záhadná smrt krásné surfařky: Proč tají rodina její skutečnou příčinu?

„Nezasloužila si to, co se stalo. Myslím, že si musím uvědomit, že to, co jsem udělal, už nelze vzít zpět nehledě na to, jak moc bych si to přál. Musím tomu čelit. Omlouvám se všem lidem, kteří ji znali a milovali. Omlouvám se všem, které to zasáhlo, každému, kdo viděl ty děsivé fotky. Vím, že omluva nestačí a nevrátí to, co jsem udělal. Přál bych si, kdybych teď mohl udělat víc,“ prohlásil vrah.

Vzkaz od sestry do nebe