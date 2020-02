Byla mladá, krásná a talentovaná. Nadějná francouzská surfařka Poeti Noracová (†24), která už ve svém mládí zaznamenala na prknu slušné úspěchy, se však na moře už nikdy nepodívá. Záhadně zemřela poté, co se před několika měsíci přestěhovala do Austrálie.

„Surfařská komunita ztratila člena rodiny, krásnou osobu se zářícím úsměvem, umělkyni na prkně, jejíž entusiasmus zářil ve Vendée a kdekoliv jinde. Byla skvělou učitelkou, která předávala svou vášeň pro surfování a oceán,“ uvedla Francouzská surfařská federace v prohlášení.

Surfovala od 6 let

Poeti začala surfovat pod dohledem svého otce v přímořském městě Les Sables d'Olonne ve francouzském departamantu Vendée, když jí bylo teprve šest let. Specializovala se na surfování na dlouhém prkně, na nějž přesedlala z krátkého. V této disciplíně soutěžila deset let, uvedl The Sun. Krásnou studentku medicíny (†22) rozdrtila střecha na nelegální party: Zřítila se na ni pod náporem sněhu!

Celkem čtyřikrát se umístila mezi finalistkami na Francouzském národním šampionátu. V roce 2016 skončila třetí, v roce 2018 dokonce druhá. Získala také deset vítězství v turnaji Coupe du France. Smrt ji zastihla nečekaně v neděli. Její příčina je stále záhadou. Rodina o ní mlčí.

Spekulace: Spáchala sebevraždu?