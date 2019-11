Natalie Seymourová pocházející z anglického města Shefford v roce 2017 dala výpověď v práci, koupila si jednosměrnou letenku do Kambodži a odjela za dobrodružstvím. Ovšem poznávání krás cizích zemí dopadlo tragicky. V Kambodži se dvaadvacetiletá Natalie potkala s Kanaďankou Abbey Gail Amisolaovou, s níž se poznala na Bali o rok dříve.

Smrt kvůli drogám? V domě v Olomouci našli zavražděného muže (†33) a ženu (†30)!

Kamarádky se ubytovaly v hostelu Monkey Republic ve městě Kampot ležícím v jižní části země. V ubytování se seznámily s pár dalšími lidmi, kteří jim přinesli jídlo. Po něm se jim však udělalo zle. Jejich stav byl čím dál tím horší, ovšem děvčata bydlela v okrajové části města a nikde nebyla poblíž nemocnice.

Natalie byla vyděšená poté, co začala zvracet a její zvratky měly žlutou a tmavě zelenou barvu. Podle informací, které zazněly u soudu, dokonce hledala na internetu, co by s ní mohlo být. Krásná brunetka se nakonec obrátila na svou mámu. „Hrozně zvracím a mám bolest na hrudi. Mám křeče v břiše, ale není mi špatně. Je to divný, co se děje?“ psala své mámě vyděšená dívka.

Monika S. (†31) a tři malé děti zahynuly při požáru! Plameny jim odřízly únikovou cestu!

Turistky, které snily o dobrodružství, byly nakonec někým z místních lidí autem dovezeny k doktorovi, ovšem mezitím obě upadly do bezvědomí, a tak byly podle informací britského deníku Daily Mail převezeny zpátky do hostelu. O několik hodin později byly nalezeny mrtvé v pokoji.

Patolog Rajiv Swamy, který provedl pitvu, uvedl, že Natalie měla poškozená játra. Poškození podle něj způsobily drogy, a to zřejmě vedlo ke smrti. Ovšem koroner Sullivan uvedl, že není možné specifikovat příčinu smrti. Podle informací britského deníku Daily Mirror vyšetřovatelé uvedli, že pod postelemi dívek byly nalezeny balíčky léků.