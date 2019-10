Na problémového nájemníka, alkoholika Eugeniusze S. (61) žijícího v přízemí, upozorňovali obyvatelé domu v polské Inowroclavi opakovaně. Už jednou v domě v Orlowské ulici vypukl jeho přičiněním menší požár, úřady ale nereagovaly. Tentokrát mělo dojít na nejhorší. Pravděpodobný vývoj událostí byl podle polských médií následující.

V pondělí dopoledne měl muž v krvi přes 3 promile. Pustil plynový sporák, s tím, že si něco uvaří, a v zápětí usnul. Probudil se až v době, kdy už byl jeho byt v plamenech. Vyděsil se a z bytu ve třetím patře utekl. Vratislavští hasiči vyjížděli k požáru po půl jedné.

Než dorazili do Orlowské ulice, požár v podkroví se rozšířil. Bylo nutné evakuovat nájemníky. Evakuaci značně zpomalilo to, že dům měl na oknech instalované kovové mříže. Pro více než 10 lidí, které se podařilo zachránit, přijel autobus a odvezl je do bezpečí. Hasiči se nakonec probojovali až do třetího patra. V jednom z tamních bytů na ně čekal hororový výjev.

Monika a její tři holčičky se pravděpodobně udusily kouřem dříve, než dovnitř pronikly plameny. Hasiči je vynesli z domu a záchranáři se pokoušeli o jejich resuscitaci, nedalo se už ale nic dělat. Děti i jejich matka byly už mrtvé.

Policie obžalovala Eugeniusze S. ze zabití a hrozí mu až 8 let. Místní lidé zdrcení takovou tragickou událostí nosí k domu svíčky a plyšové hračky. Starosta města vyhlásil dvoudenní smutek.