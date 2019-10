Zhruba po měsíční léčbě Fakultní nemocnice Brno propustila domů chlapečka (3) z Letovic na Blanensku, který bojoval se smrtelným tetanem. Jeho matka ho totiž odmítla očkovat a patrně mu nepodávala ani předepsaná antibiotika. Chlapce pak v křečích přijali do nemocnice a 12 dní bojovali o život, než se jeho stav začal zlepšovat.

„Jeho stav byl takový, že jsme ho mohli propustit, ale čeká ho ještě další rekonvalescence,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Chlapec si na staveništi rodinného domku strčil do nosu zrezivělou baterku, kterou tam našel. Tatínek s ním odjel do nemocnice, kde lékaři baterku vyndali a předepsali užívání antibiotik. Nikoho ale nenapadlo, že dítě nemá zákonem povinné očkování proti tetanu.

„Chlapec není očkován, protože je jeho matka přesvědčena, že by se po očkování u něj rozvinula roztroušená skleróza. Navzdory poučení však podepsala svůj nesouhlas s očkováním dítěte,“ bylo napsáno ve zprávě. Matka údajně touto nemocí trpí a přičítá ji právě očkování.

Místo léků čaj a švestky

Jenže když dítě přijelo domů, matka mu patrně nepodávala ani předepsaná antibiotika. Místo toho hledala alternativní léčbu.

„Byly mu nasazeny antibiotika a antibiotická mast na regeneraci nosní sliznice. Jeden názor: nasadit léčbu podle lékařů? Druhý názor: nezatěžovat tělo další chemií, nasadit přírodní antibiotika a protizánětlivé prostředky doma dostupné – lichořeřišnici, švestky umeboshi, kurkumový čaj, lékořici a domácí mast z měsíčku, propolisu a pryskyřice? Je nezodpovědné či riskantní zvolit cestu přírodní medicíny a věřit tělu, že si samo poradí? Nebo dát na preparáty předepsané lékařem,“ vyptávala se na internetu ve skupině zabývající se alternativní léčbou nemocí.

Antibiotika jsou zbytečná

Dostalo se jí mnoho „zaručených“ rad: „Antibiotika mi v tomto případě nepřijdou jako adekvátní řešení. Osobně bych volila výplach nosu urinou (moč – pozn. red.). Je hojivá, tlumí bolest, působí antiviroticky, antibakteriálně, harmonizačně. U dětí bývá snažší vytřít nosánek opatrně počůranou uchošťourou,“ poradila například Bětka.

Stránka na sociální síti, která sdružovala lidí prahnoucí po alternativní medicíně, byla po vypuknutí skandálu změněna na neveřejnou skupinu.

Rodičům za nenaočkování dítěte hrozila pokuta, ale protože byl případ promlčen, nebudou platit nic. „Lhůta pro správní řízení je u nich již promlčená,“ řekla epidemioložka Renata Ciupek.



Co je tetanus?

Způsobují ho bakterie, které žijí běžně v zažívacím traktu některých zvířat i lidí. Výkaly se dostává do půdy, kde mohou přežívat i desítky let. Tetanus se lidově označuje jako trnutí šíje. Základní příznaky jsou obličejové grimasy a napnutí svalů, které vede, až k prohýbání těla do luku. Nejčastěji se člověk nakazí otevřenou ranou, projevuje se křečemi a ztrátou koordinace. Polovina nemocných onemocnění podlehne v důsledku zástavy srdce nebo kolapsu dýchacího systému. Proti nemoci se v České republice aplikuje celoplošné očkování.

