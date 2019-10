Začalo to náhle a málem to skončilo smrtí. Paní Milada z Prahy si na vlastní kůži vyzkoušela, jak vážný průběh chřipka může mít. Nemoc chytila letos v lednu a jen během pár hodin se její stav natolik zhoršil, že musela být uvedena do umělého spánku. Lékaři si nebyli jistí, že přežije. Vše nakonec dopadlo dobře, ale následky si seniorka nese dodnes. Odborníci upozorňují, že k ničemu podobnému nemuselo dojít, kdyby proti chřipce byla očkovaná.

Milada se chřipkou nakazila, když na Moravě hlídala nemocného vnuka. V té době nic necítila, ale po návratu domů ji choroba zasáhla velmi tvrdě. Natolik, že jakmile ji manžel odvezl k praktické lékařce, okamžitě volala sanitku. Seniorka se ocitla ve vinohradské nemocnici, kde doktoři zhodnotili, že Milada bude muset být uvedena do umělého spánku.

Chřipka si postupně u ženy vyžádala sérii vážných komplikací. Dostala zápal plic, septický šok a začaly jí selhávat orgány včetně celého dýchacího ústrojí. V jeden moment musela být připojena na plicní ventilaci, protože sama dýchat nezvládla. Selhávaly jí i ledviny, kvůli kterým podstupovala dialýzu.

„Byla jsem jako malé dítě“

Lékařům a Miladině imunitě se eventuálně podařilo nemoc porazit. Od toho nejhoršího ale nechybělo mnoho. V umělém spánku strávila tři týdny, následně měsíc na JIP nefrologie a pak ještě určitý čas na standardním oddělení. Po uzdravení následoval pobyt v rehabilitačním středisku, seniorka se musela učit znovu chodit. Nejdříve pomocí chodítka, pak berlí. „Byla jsem jako malé dítě, sama jsem nezvládla ani stát, natož chodit,“ vzpomíná žena.

Dnes je paní Milada už vyléčená, následky ale cítí denně. „Během rekonvalescence jsem náhle přestala vidět na pravé oko. Po vyšetření ve vinohradské nemocnici jsem podstoupila operaci oka, která mi zrak naštěstí vrátila, nevidím na něj už ale tak dobře jako dřív,“ říká.

Očkování je bezpečné a může zachránit život

Podle lékařů měla žena štěstí, mnoho jiných seniorů chřipce podlehne. Že nejde o okrajovou záležitost, dokazují čísla. Ročně v Česku na nemoc zemře přes 1500 lidí, přičemž senioři jsou zastoupeni nejvíce. Je to třikrát více, než kolik lidí usmrtí dopravní nehody.

Může za to oslabený imunitní systém seniorů, který mají rovněž děti nebo těhotné ženy. Jde o tři nejvíce ohrožené skupiny, které by se měly proti chřipce očkovat. Protože jak upozorňují odborníci, vakcína je tou nejúčinnější prevencí, žádný univerzální lék na nemoc neexistuje.

Jestli kdy bude existovat, je otázka, chřipka je problematická v tom, že se neustále vyvíjí. Z toho důvodu se o ní říká, že má velký pandemický potenciál. Stačí připomenout situaci po první světové válce, kdy na chorobu zemřelo mezi 50 a 100 miliony lidí. Ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová připomíná, že není vyloučeno, že k něčemu podobnému dojde znovu.

I proto by podle Jágrové lidé měli přistoupit k očkování, nebo alespoň ti nejohroženější jedinci. Momentální situace je totiž taková, že tak nedělají. „Česká republika se v tomto ohledu naprosto vymyká, a to nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově – proti chřipce se u nás nechá každoročně naočkovat pouze 10-20 procent seniorů. Pro ilustraci – je to méně než například v Maroku, Chile nebo Rusku,“ uvedla lékařka.

Podle hygieničky je zbytečné se vakcín bát, dle jejího názoru jsou naprosto bezpečné a navíc účinné. Zmínila u toho několik mýtů – je například vyloučeno, že by lidé z očkování proti chřipce nemoc chytili. Obávaný hliník skutečně neobsahují. To nejhorší, co se lidem může stát, je, že budou mít krátce zvýšenou teplotu nebo je vpich bude bolet. Jágrová nicméně upozorňuje, že to je normální reakce, která potká jen minimum lidí.

Senioři mají očkování bezplatné

Očkování navíc pacienty nezruinuje. Standardně stojí kolem 400 korun, ale senioři a celé skupiny lidí je mají hrazené. Zdravotní pojišťovny navíc často disponují fondy prevence, ze kterých lze očkování proplatit i zdravým dospělým osobám, takže za vakcínu nemusí platit téměř nikdo. Stačí jen podat žádost.

Ideální čas pro očkování je nyní. Chřipková sezóna nastává obvykle v lednu a únoru, případně na konci prosince a tělu trvá minimálně 14 dní, než si protilátky vytvoří. Takže pokud chcete být chráněni na letošní sezonu, jednejte právě teď.