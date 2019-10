Vše začalo loni v srpnu, když František jel do Prahy k lékaři. Cestou se seznámil s Jitkou, a když vystupovali z autobusu, galantně jí pomohl se zavazadly a dokonce jí doprovodil až domů. Tady si vyměnili telefonní čísla a senior šel za doktorem. Když si kontrolu odbyl, Jitce hned zavolal.

„Měl jsem před sebou vidinu sexu a později mi dokonce slibovala i trojku,“ řekl u plzeňského Krajského soudu František.

Jitka K. si podle státní zástupkyně Katarýny Pekové řekla seniorovi o peníze. „Tvrdila, že je potřebuje na koupi bytu, a že si bude muset půjčit 100 tisíc od matky. Já jí nabídl 10 tisíc Kč. Šli jsme k přepážce, a když mi úřednice sdělila, že mohu vybrat 29 tisíc, ona řekla ano. Moc se mi to nebilo, ale ty peníze jsem jí půjčil,“ pokračoval František.

Dvakrát v bance za jeden den

O pár dní později se František s Jitkou opět sešel a jejímu kouzlu zcela propadl. Zašel do spořitelny, kde si půjčil 200 tisíc Kč. Ještě týž den se sem vrátil a půjčil si dalších 200 tisíc Kč.

„Vše jsem dal Jitce. Ona mi tvrdila, že mi vše vrátí, že čeká peníze z Ameriky, které jí mají přijít,“ uvedl František. Za pár dní ale už běžel zase půjčit si dalších 200 tisíc Kč, tentokrát do Komerční banky.

Sex v autě

Ještě před tím ho Jitka vyzvedla u něj v Horaždovicích. „Nechtěl jsem, aby se to dozvěděla manželka, tak jsem k ní rychle nastoupil do auta. Odjeli za město k jedné chatě. Tady vystoupila z vozu, oběhla auto, svlékla se do naha a já s ní měl sex,“ líčil František.

Jitka ale začala být patrně nedočkavá a sexuálních hrátek už měla tak akorát. „Pořád se mi sápala po těch 200 tisících korunách, které jsem měl v kapse u kalhot. Když jsme vyšli ven, tak mě kopla do břicha, kde mám kýlu,“ řekl senior a pokračoval:

„Začala mě vydírat, že když jí peníze nedám, že mě udá na policii za znásilnění. Šli jsme pak do Sušice na policejní služebnu, kde ona nahlásila, že jsem jí znásilnil, a já nahlásil, že znásilnila ona mě.“

Vydírání a podvod

Jitka K. podle státní zástupkyně opravdu podala trestní oznámení. „Policisté případ po prošetření odložili, zjistili totiž, že uvedenému trestnímu činu nedošlo,“ řekla státní zástupkyně Peková.

„Když těch dalších 200 tisíc nedostala, šla opravdu k mé ženě a všechno jí řekla,“ dodal František. Jitka K. u soudu nevypovídala, jen uvedla, že to byla ona, kdo Františkovi půjčil 600 tisíc. Prý na koupi stodoly.

Za podvod a vydírání hrozí Jitce K. až osm let vězení. Soud pokračuje výslechy svědků.

