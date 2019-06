Váhy

Do práce chodíte s odporem, protože se bojíte, co se na vás zase chystá. Nebojte se a nechte se překvapit. Vždyť si díky náročným povinnostem upevňujete své místo u šéfa. Když vše zvládnete, bude spokojený i on. Jen byste se mohli usmívat!