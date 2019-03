Neskutečný podvod! I zkušení kriminalisté kroutí hlavou nad podvodem, který se odehrál na sociálních sítích. Žena z Brněnska uvěřila, že si píše s oscarovým hercem Rami Malekem (37). Za jeho slib, že přijede do Česka, poslala do neznáma 175 tisíc korun!

Neznámý podvodník využil obří popularitu amerického filmu Bohemian Rhapsody o zpěváku skupiny Queen Freddie Mercurym. Právě jeho Rami Malek ztvárnil a nedávno si za to odnesl i sošku Oscara.

Neznámý podvodník vytvořil falešný profil, na který se chytila vdaná matka dvou dětí z Brněnska. „Napsala mu, podvodník ji ubezpečil, že je skutečně zmíněný herec, a to jí stačilo,“ řekl k neuvěřitelné story kriminalista Ladislav Rozík.

Ztratila soudnost

Žena nadšená z kontaktu s hvězdou ztratila veškerou soudnost. Konverzace nabírala na obrátkách, padla úvaha, že by herec přijel do Česka. Jenže to mělo své ale…

Jako skutečná hvězda vypočítal falešný Rami Malek své náklady. „Postupně žádal peníze na letenku, pobyt, výlohy pro svého agenta. Suma sumárum odeslala fanynka do zahraničí 175 tisíc korun,“ uvedl policista.

Místo nadšení z neobyčejného setkání zůstaly naivce jen slzy. Podvodník po převodu peněz „sbalil krám“ a jihomoravští kriminalisté zaevidovali případ, který zřejmě nemá obdoby.

Podvodníků přibývá

Podobných případů přibývá, od začátku letošního roku jen v okrese Brno-venkov připravili podvodníci sedm žen o celkem 1,5 milionu korun. Dřív tady kriminalisté šetřili dva případy ročně.

„Dokážou zacílit na ženy na sociálních sítích nebo na seznamovacím portálu na obvykle rozvedenou ženu, oslovit ji s pečlivě připraveným příběhem podloženým procítěnou komunikací. Pachatelé se snaží komunikovat česky, obvykle s pomocí překladače, nebo své předstírané city dokáží předávat anglicky,“ vysvětlil kriminalista, proč podvodníci zaznamenávají stále více úspěchů.

Smutné příběhy podvedených žen



Vůbec nejčastěji balamutí hlavu naivním českým ženám story amerického vojáka na Blízkém Východě, nechybí smyšlený příběh diplomata OSN. Nachytat se nechaly vysokoškolačky i dělnice!

* Námořníci v akci

Neznámý podvodník či podvodníci připravili na sociálních sítích na konci loňského roku tři ženy z Hradecka dohromady o 1,4 milionu korun. Vystupovali jako vojáci či námořníci v cizině. Ženy jim posílaly peníze například na letenku či na zaplacení fiktivních poplatků. Jakmile platby dorazily, podvodníci se odmlčeli.

* Vojáci na misi

Zhruba o dva miliony korun připravili loni podvodníci dvě ženy z Přerova a Šternberka na Olomoucku. Neznámí pachatelé oslovili ženy na sociálních sítích jako údajní vojáci na zahraničních misích. Poté po nich chtěli peníze na zaplacení cla za balík, který údajně zadrželi turečtí celníci.

* Lodník v nouzi

Žena (43) z Břeclavska přišla o dva miliony korun, které postupně poslala muži, se kterým se seznámila přes internet. Údajný lodní inženýr jí tvrdil, že potřebuje pomoci s převodem svého majetku, protože by ho na cestě z Ameriky do Japonska mohli přepadnout somálští piráti.

* Láska a ropný vrt

Žena (67) ze severní Moravy naletěla loni sňatkovému podvodníkovi. Muž jí sliboval lásku a ropný vrt ve Spojených státech. Na projekt žádal peníze, podvedená mu poslala 330 tisíc korun. Peníze si podle firmy, která převod zprostředkovala, vyzvedl v Senegalu.