Jak rychle zbohatnout vymyslel už před více než 15 lety bývalý plzeňský policista, který v minulosti čelil i obvinění ze zneužití pravomoci v případu Jiřího Kajínka, a později starožitník Jiří K. Do plánu zasvětil Pavla K. a později další čtyři lidi.

Obstarali si sbírku zhruba 300 obrazů ve stylu například malířů Maxe Pechsteina, Vasilije Kandinského, Maxe Ernsta, Henriho Matisse, Pabla Picassa.

Obrazy pekli v peci

Věděli, že jde o napodobeniny, ale rozhodli se je nabízet jako originály. Vymysleli si báchorku o tom, že obrazy pochází z pozůstalosti šlechtického rodu Slivarich von Heldenburg.

Autorkou některých padělků byla podle obžaloby malířka Lenka S. „Tvořila výtvarná díla napodobenin za použití upravených barev a pomůcek,“ uvedla obžaloba. Punc letitosti jim pomáhal získat právě Pavel K. - díla upravoval v peci ve svém domě.

Díla pod cenou

Na obrazy lákali hlavně manažery, "na lep" jim sedl ale i již zesnulý komunistický europoslanec Miloslav Ransdorf. Při jednom z prvních obchodů prodali za čtyři miliony 30 padělků muži. Namluvili mu, že pokud bude chtít díla prodat dál, trhne na nich nejméně 36 milionů korun.

Parta padělatelů prodala celkem desítky padělků. To, že jsou obrazy padělky, potvrdili odborníci z Národní galerie.

Trestem je pokuta

Krajský soud v Plzni po pěti letech projednávání případ uzavřel a uložil šesti lidem peněžité tresty. Musejí zaplatit státu statisíce korun, od 210 tisíc do 560 tisíc korun. Pokud by nezaplatili do termínu stanoveného soudem, hrozilo by jim vězení od osmi měsíců do jednoho roku.

Všem bylo navíc uloženo za trestný čin podvodu propadnutí věci, tedy desítek obrazů, které jsou dnes v depozitu státního Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze.

„Peněžité tresty reagovaly na škodu, kterou způsobily, i na jejich majetkové poměry,“ řekl předseda senátu Tomáš Bouček.

Podle něj měl soud dost důkazů, aby mohl obžalované uznat vinnými. Trest odnětí svobody, včetně podmíněného, by podle Boučka nesplnil účel „s ohledem na značný časový odstup od spáchání trestného činu“ a kvůli tomu, že obžalovaní od té doby žijí spořádaným životem.

Jediný, kdo se proti rozsudku odvolal hned, je právě bývalý „Kajínkův policista“, ostatní i státní zástupce si vzali lhůtu na rozmyšlenou.

