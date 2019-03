Tajné nahrávání při onanii i exekuce: Čechy děsí vyděračské e-maily, expert přidal varování

Exekutorská komora vydala na konci února varování před sérií podvodných e-mailových výzev. V nich nabádají podnikavci své oběti k zaplacení dlužných částek, jinak jim prý obestaví účty. Zprávy navíc odesílají z e-mailových adres skutečných soudních exekutorů. Podobné podvody nejsou nijak ojedinělé. Během loňského roku zase zloději mámili z lidí peníze pod pohrůžkou, že zveřejní choulostivé záběry z webkamer jejich počítačů. Hrozivé je, že šikovný hacker se skutečně může do vaší webkamery nabourat, jak Blesk Zprávám vysvětlil ICT odborník Lukáš Zuzaňák.

Podvodné e-maily už nejspíš viděl každý. Některé se k uživatelům ani nedostanou přes obrněnou stráž v podobě antiviru, popřípadě působí nevěrohodně. Jsou ale i takové, které dokáží pořádně postrašit. Mezi ty patří zprávy, které imitují výzvy exekutorů.

„Exekutorská komora varuje veřejnost před falešnými zprávami, které jsou vedeny pod jménem exekutorů Jaroslava Homoly a Jany Tvrdkové. Psalo se v nich o začátku výzvy k zaplacení s podmínkou, že pokud se do pěti pracovních dnů požadovaná částka nevyplatí, bude vykonána exekuce majetku nebo bude odstaven účet,“ upozornila na konci února na internetovou hrozbu mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Podvodný mail byl o to nebezpečnější, že přišel z věrohodné adresy. „E-maily byly zaslány z adresy jaroslavhomola@exekucehomola.cz a judrjanatvrdkova@exekucetvrdkova.cz , což jsou reálné osoby, které ale tento email nikdy nepoužívaly,“ zdůrazňuje Desatová. Dodává pak, že exekutoři nikdy podobné výzvy nezasílají e-mailem.

Novou vlnu podvodů s příchodem nového roku potvrdil Blesk Zprávám i specialista Lukáš Zuzaňák. „Zrovna teď v únoru probíhala velká vlna, kdy nám do školy na několik účtů přišly spousty podvodných emailů. Podvodníci k tomu používali dokonce adresy známých uživatelů, čímž si u člověka zvyšovali důvěru,“ popsal Zuzaňák, který řeší mimo jiné bezpečnost sítě pro jednu pražskou školu.

Uvidí vás opravdu masturbovat?

Několik měsíců před tím se ve schránkách uživatelů objevoval pro změnu vyděračský e-mail, který žádal virtuální měnu bitcoin. Jinak prý autor zprávy zveřejní na internet záznamy, který získal po nabourání do webové kamery daného uživatele. „Do vašeho přístroje jsme nainstalovali jeden software RAT. Pro tento okamžik je váš e-mailový účet napaden. Stahoval jsem všechny důvěrné informace z vašeho systému a dostal jsem další důkazy. Nejzajímavějším okamžikem, který jsem objevil, jsou videozáznamy o vás masturbující,“ stálo přesně ve výhružném mailu.

Řada lidí opravdu měnu ze strachu z veřejného ponížení poslala. I když v tomto případě šlo jen o podvod, odborník varuje, že si hackeři skutečně do webkamery nabourat mohou. A to například skrz virus přiložený k e-mailu. „Opravdu může hrozit, že vás díky viru uvidí přes webkameru, uslyší přes mikrofon nebo mají díky keyloggeru vše, co naťukáte na klávesnici, jako na talíři. Dokážou si poté zobrazit vaše hesla,“ varuje Zuzaňák.

V tomto ohledu je jedno, zda nebezpečnou zprávu otevřete na mobilu nebo počítači. Některé viry jsou přímo dělané pro telefony, dokáží dokonce i odchytávat ochranné kódy internetového bankovnictví. „Na pozadí, bez vašeho vědomí, se nainstaluje aplikace, která zachytává ověřovací sms kódy internetového bankovnictví. Aplikace ji zachytí a následně zabrání, aby se sms objevila i vám. Útočníkovi to dává možnost nepozorovaně se přihlásit na váš účet, za předpokladu, že zná vaše přihlašovací údaje“ říká expert.

Podvod prozradí špatná čeština

Pozorný a obezřetný uživatel může blamáž mnohdy lehce prokouknout, „šmejdský“ mail často prozradí špatná čeština nebo podezřelá adresa. „To jsou dva hlavní znaky, které e-mail prozradí. Často totiž chodí z ciziny, a buď se v nich objevuje velmi špatná diakritika i styl nebo je e-mail celý v angličtině, což vám napoví, že to asi nepřišlo od České národní banky,“ řekl Blesk Zprávám Zuzaňák.

U neznámých nevyžádaných e-mailů není obecně radno otevírat přiložený odkaz nebo otevírat přílohu. „Většina z podvodů je stavěná na tom, že musí uživatel udělat nějakou interakci. Některé e-maily ale už fungují tak, že opravdu stačí jen to, aby si uživatel mail otevřel, a stáhne si tak do počítače škodlivý kód,“ varuje odborník na kybernetickou ochranu.

Panikařit nicméně není třeba, podle Zuzaňáka se 95 % škodlivých kódů zachytí přes aktualizovaný antivir. „Existují pro počítače i telefon antiviry placené, třeba ESET nebo Bitdefender, není to moc peněz na to, když si vezmete, jak vás to ochrání. Hlavní je mít se na pozoru, kontrolovat adresáta a přemýšlet nad obsahem zprávy. Jsou i různé free antiviry, ty ale nejsou tak účinné,“ radí odborník.