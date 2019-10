Olomoucký vrchní soud snížil ve čtvrtek trest Janu Morárovi (28) za rozsáhlý podvod na důvěřivých seniorech. V roli obchodního zástupce jim prostřednictvím najatých brigádníků v Olomouckém a Moravskoslezském kraji nabízel krém na křečové žíly za jednu korunu. Po seniorech však posléze požadoval na základě nevědomky uzavřené smlouvy zaplacení 4650 korun jako aktivační poplatek. Podle rozsudku takto povedl nebo se o to pokusil 1300 lidí. Část poškozených poplatek zaplatila.

Muži původně za podvod hrozilo pět až deset let vězení. Vrchní soud při snížení trestu přihlédl k výši způsobené škody a dosavadnímu způsobu života, na straně druhé zohlednil počet poškozených a zranitelnost této cílové skupiny. „Odpovídajícím trestem je trest uložený na samé spodní hranici trestní sazby," uvedl předseda senátu Jaroslav Holubec.

Obžalovaný žádal zproštění, tvrdil, že jeho trestní odpovědnost nelze dovodit. Obhájce argumentoval tím, že byla vyslechnuta pětina svědků z celkového počtu poškozených a ani jeden nepotvrdil, že by obžalovaný krém nabízel. Napadl i výši trestu. „Je to sedm let. Pan Morár se k věci přimotal jako středoškolák, který si chtěl přivydělat. Reálná škoda je půl milionu korun, nikdo se k ní nepřihlásil. Rozhodně nebyl hlavou nějaké skupiny osob. Uložený trest je velmi přísný,“ uvedl obhájce. Podle soudu však o jeho vině není pochyb.

Morár vystupoval v roce 2011 jako zástupce firmy Streemsun, která podle obžaloby patřila k takzvaným šmejdům, tedy společnostem, které se zaměřují na podvádění seniorů. Morár podle rozsudku najal a vyškolil brigádníky, kteří důchodce oslovovali u lékáren, nemocnic či na náměstích. Krém za údajnou katalogovou cenu 230 korun jim nabízeli za jednu korunu. Podmínkou však bylo podepsání dokumentu, o kterém tvrdili, že jde jen o předávací protokol. Ve skutečnosti šlo o souhlas se členstvím v drogerijním klubu a zaplacením aktivačního poplatku 4650 korun.

Podle rozsudku bylo účelem jejich jednání vymáhání poplatku za aktivační kód. Lidi, kteří si krém zakoupili, firma po 30 dnech vyzvala k zaplacení dluhu s termínem do sedmi dnů s upozorněním na vymáhání pohledávky soudní cestou.