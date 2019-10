Nedlouho po ní vystoupila na veřejnost se svým prohlášením Mája H., dcera řidičky, která při neštěstí zahynula. Připustila, že Marie H. (†44) mohla narazit do protijedoucího popelářského vozu úmyslně, protože neunesla prohru v soudním sporu o obě děti. Ve stejném duchu se vyslovil také otec holčiček Martin K.

Prohlásil, že na Mariinu údajnou psychickou labilitu upozorňoval úřady už v srpnu. Mája doplnila, že jim žena opakovaně vyhrožovala rozšířenou sebevraždou. „V afektu říkala, že to ‚půjde napálit do stromu‘, otčím musel několikrát schovávat klíče od auta a jednou vypustil pneumatiky, aby nemohla odjet. Že vezme děti a spáchá takový čin, jsem od ní slyšela několikrát,“ svěřila se v rozhovoru pro Expres.

Chtěla nový začátek!

Postupně se ale začínají ozývat hlasy, které hovoří o tom, že Marie měla pro co žít a že existuje značné množství důvodů, proč se sebevražda jeví jako málo pravděpodobná. Ještě ve středu s námi mluvila a plánovali jsme na neděli grilování, uvedl pro televizi Nova zdrcený Mariin otec.

Za ženu se postavili její kolegové ze základní školy, na které pracovala jako asistentka pedagoga. Udělat něco podobného prý rozhodně neměla v povaze. Naopak po těžkém rozchodu plánovala nový začátek. Teorii o sebevraždě odmítl také ženin přítel Jaroslav, podle kterého plánovali společnou budoucnost a zařizovali dětem pokojíček. Cimický o tragédii u Liberce: Nedalo se tomu zabránit!

„Je to obrovská tragédie, ale nevěřím, že dotyčná chtěla spáchat sebevraždu. To opravdu ne,“ řekla rovněž Romana Šindlová, starostka Bulovky na Liberecku, ve které Marie v poslední době žila, s tím, že žena byla plná života. „A labilní určitě nebyla. Možná vystresovaná ze soudů s otcem holčiček a nedobrých vztahů v rodině,“ řekla starostka.

Bourala by jinak?

Obě strany sporu nemohou nalézt společnou řeč a je zřejmé, že všichni čekají na závěry policie a soudních znalců. Náznak jejich možného směřování přinesla MF DNES. Ta uvedla, že se jí podařilo kontaktovat zdroj blízký vyšetřování.

„Pokud by chtěl někdo spáchat sebevraždu, nemá problém narazit do nákladního auta přímo čelně, protože střetu se většinou nedá zabránit. V tomto případě se auta srazila svými levými rohy,“ řekl muž deníku. To by naznačovalo, že policisté považují variantu sebevraždy za méně pravděpodobnou.

Další vyšetřovací verze hovoří o nepozornosti za volantem, ať už kvůli telefonování, nebo dětem. Jedno je ale takřka jisté už teď. Jak uvedla MF DNES, automobil rozhodně nejel 180kilometrovou rychlostí a policie údajně ví z výpovědí svědků, že se pohybovalo rychlostí 80-90 km/h.