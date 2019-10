Dva těžce zraněné si v neděli odpoledne vyžádala na Opavsku srážka motorky a autobusu. Motorkář vyjel ze zatím neznámé příčiny do protisměru. Zranění utrpěl on a jeho patnáctiletá spolujezdkyně. ČTK to řekla mluvčí moravskoslezské policie Karolína Bělunková.