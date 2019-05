Tragédie na německé dálnici: Martin (†20) zemřel, když se vracel s právě koupeným autem!

Při dopravní nehodě na dálnici A3 u německého města Wörth na Dunaji zemřel v úterý dopoledne okolo 9. hodiny Martin (†20) ze slovenské obce Málinec v okrese Poltár. Na téže vozovce mezi městy Wörth na Dunaji a Rosenhof se stala o něco dříve jiná dopravní nehoda. Tvořila se kolona, k níž se Martin přibližoval. Zřejmě si nevšiml stojícího kamionu, do nějž zezadu naboural. Seděl právě v nově koupeném autě.

„Martin byl v Německu koupit auto. Bohužel měl těžkou dopravní nehodu. Nevíme, co se přesně stalo, možná byl unavený a asi usnul za volantem, když narazil do kamionu stojícího před ním. Uvidíme, co přinese vyšetřování nehody v Německu. Je ho velká škoda, byl to dobrý a šikovný hoch,“ vyjádřili se ke smutné události obyvatelé obce, z níž Martin pocházel.

Po nehodě musela být silnice A3 uzavřená. Německá policie sdělila: „Dvacetiletý řidič ze Slovenska si všiml zřejmě pozdě kamionu stojícího před ním. Narazil do něho v plné rychlosti a byl zaklesnutý ve svém vozidle. Utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem.“

V prosinci 2013 měl dopravní nehodu Martinův bratr Marek doma v Málinci. Zrovna se vracel na Vánoce ze Švýcarska, když mu pod kola vozu vběhla 13letá Patrícia, vyběhla zpoza odjíždějícího autobusu. Dívka na následky zranění zemřela v nemocnici.