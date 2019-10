K tragické nehodě došlo v pátek kolem půl třetí odpoledne. Na místo vyjely všechny složky IZS a vzlétl i záchranářský vrtulník. Svědci se na místě snažili pomoci raněným ze zdemolovaného seatu, bohužel matka (†44) a jedna z dcer na místě zahynuly. Druhá dcera pak zemřela při převozu do nemocnice. Jedné byly čtyři roky, druhé šest let. Dcera ženy uveřejnila na facebooku prohlášení, ve kterém naznačuje, že by ze strany její matky mohlo jít o úmysl odejít z tohoto světa a dcery vzít s sebou. S tím ale nesouhlasí ženini blízcí. Když vynesete dítě z vozu: Jan popsal smrt mámy a dětí u Liberce

Podle Jaroslava, přítele zemřelé ženy, je to, co uvádí dcera Marie, nepravdivé. „Její výpověď je ovlivněná otčímem. Její výpovědi u soudu přispěly k tomu, že soud rozhodl v neprospěch matky, která byla bývalým přítelem terorizována,“ uvedl pro TN.cz.

Dodává, že v posudcích nebylo nic, co by ukazovalo na zemřelou ženu, že by byla labilní. Podle něj ani jedna z mrtvých holčiček ke svému otci nechtěla! Otec před úřady ze začátku strádal, OSPOD byl nakloněn spíš k matce a otce „odmítal“. Tragická nehoda za Prahou. Čelní srážku dvou aut nepřežili oba řidiči (†22 a †24)

Zoufalý otec dětí Martin na facebooku umístil listinu, ve kterém v dopise pro OSPOD píše o chování matky. „Nyní, když vyšla najevo pravda ohledně jednání a chování matky a nastanou jisté změny, opět Vás jsem nucen informovat o zkratovém jednání matky,“ stojí v listině od Martina K. „Mám důvodné obavy, aby matka neublížila dětem, ve snaze ublížit mně tak, jak to dělala v domácnosti, když jsme spolu žili,“ píše se dál ve vyjádření, které údajně rozeslal na několik úřadů, ale žádný účinně nezareagoval.

Labyrint pravdy a lží

Starší dcera Marie měla podle Jaroslava u soudu podat lživé svědectví! „Co se týče sporu o děti, tak se jedná o velice obsáhlý a složitý spis. Nicméně lživé svědectví dcery u soudu napomohlo k odebrání dětí,“ uvedl dál pro TN.cz. Žádá navíc o očištění jejího jména. Je přesvědčený, že by sebevraždu nespáchala.

„Plánovali jsme budoucnost. Chtěli jsme pro holky kupovat postýlky,“ uvedl přítel zemřelé ženy Jaroslav.