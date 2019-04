Šílenství v Číně: Dvě děti zemřely, když vichr odnesl skákací hrad!

K obrovské tragédii podle zahraničních médií došlo v provincii Che-nan v neděli odpoledne.

Oblíbené turistické místo bylo o víkendu plné lidí a radujících se dětí, když se na ně podle dostupných informací snesl extrémně silný vzdušný vír. Na pořízených amatérských videích lze vidět, jak vítr zvedl vysoko do vzduchu skákací hrad plný dětí.

Tento incident si následně vyžádal smrt dvou dětí. Dalších osmnáct z nich pak utrpělo zranění, jedno velmi vážné. Zranění byli i dva dospělí lidé.

