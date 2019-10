K vážné dopravní nehodě došlo v pátek odpoledne na Liberecku na silnici vedoucí na Mníšek. Stříbrný vůz seat, ve kterém seděla žena a její dvě děti, tam narazil do popelářského vozu. „V levotočivé zatáčce došlo ke střetu osobního vozidla s popelářským vozem. Na místě zasahují složky Integrovaného záchranného systému,“ popsala to policejní mluvčí Libereckého kraje Vladimíra Šrýtrová. Matka a dvě děti nepřežily srážku s popeláři u Liberce! 180 km/h na tachometru!

Žena a jedno z dětí zemřely na místě, lékaři jim už nedokázali pomoct. Druhé dítě bylo v kritickém stavu transportováno leteckou záchrannou službou do pražské nemocnice v Motole. Po chvilce ale přišla další smutná zpráva. Během převozu dítě svým velmi vážným zraněním podlehlo. Tragická nehoda vzbudila řadu emocí také kvůli tomu, že tachometr seatu se zasekl na rychlosti bezmála 180 km/h. K tomu se ve facebookových komentářích vyjádřil Jan S., který byl podle svých slov na místě jako jeden z prvních a viděl, co se stalo. Je zřejmé, jak velmi ho to zasáhlo.

Je to na celý život

„Byl jsem svědkem nehody, přes snahy nás všech umřelo i druhé dítě, moc lituji otce a nepřeji nikomu zážitek, pocity, které jsem měl, ale dělali jsme vše, co jsme mohli. Toto je zážitek na celý život, lituji celé události. Opravdu jsme se všichni snažili,“ píše emotivně Jan S., který byl na místě nehody jako podle všeho ještě před příjezdem záchranářů a snažil se zachránit osoby ze zdemolovaného seatu. Je zřejmé, že ho tragédie posádky seatu velice silně zasáhla. „Víte, když vynesete dítě z toho vozu, nemám slov…“ píše zdrcený Jan. Ohnivé peklo na D1: Při hromadné bouračce uhořel řidič, další zachránili svědci!

180 nejela, jela za mnou!

Pod jeho příspěvky se začalo objevovat mnoho děkovných vzkazů. „Velký respekt a úcta, držte se,“ píše Miroslava. „Nebyl jsem sám, ale je to upřímně poznatek pro celý život. Mrzí mě ty děti. Nechápu, proč najela na střed, stále nechápu, nevím… Ale (...) nejela 180km/h, jela za mnou, tak vím co a jak,“ píše dál Honza. Na otázku od jedné komentující, jak k nehodě došlo, odmítl odpovědět.

„Byla jsem tam, vše viděla. Pomoc jsme se snažili všichni. Mrzí mě to a ani jako matka to nedokážu pochopit... Snad už je jim líp,“ píše Šárka R., podle Jana S. bývalá hasička.

Policie zatím pokračuje ve vyšetřování toho, jak k této tragédii vůbec mohlo dojít. „Kromě výslechu svědků probíhají další úkony k objasnění příčiny této vážné nehody,“ řekla Blesku policejní mluvčí Dagmar Sochorová.