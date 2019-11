25. října došlo u Mníšku k obrovské tragédii. Řidička tady údajně úmyslně vybočila z jízdního pruhu a čelně narazila do protijedoucího popelářského vozu. Nehoda si vyžádala tři oběti, řidičku a její dvě dcery. Jedna z holčiček zemřela při převozu do nemocnice. Čtyři mrtví po nehodě na Znojemsku: Umírali mi v náručí! Promluvil muž, který zachraňoval Kryštůfka (4 měs.)

Dcera zemřelé Marie H. (†44) Mája den po nehodě uveřejnila video, ve kterém uvedla, že její matka narazila s vozem do náklaďáku úmyslně. Chtěla tak prý spáchat sebevraždu, s sebou vzala i své dvě dcery. Velkou část viny společně s otcem Martinem K. hodili na OSPOD a SVP ve Frýdlantu (odbor sociální péče o dítě a střediska výchovné péče).

„Velice důrazně chci upozornit na neschopnost české státní správy, úřady, jako jsou OSPOD Liberec a OSPOD Frýdlant (sociálka) a SVP Frýdlant, což je středisko výchovné péče, kam jsme docházeli na společné konzultace,“ prohlásila tehdy rozhořčeně Mája. V emotivním příspěvku obvinila úřady ze spoluviny na tragédii, které šlo podle ní předejít. Chumelenice, mlha i déšť: Silnice kloužou, výstraha se naplnila. Sledujte radar

Zoufalý otec Aničky a Lucinky (†6 a †4) se rozhodl proti OSPODu bojovat. Založil proto petici pod názvem „Laxnost OSPODu může pomoci i zabít“. V šesti bodech požaduje úvodní šetření domácnosti, vztahů a psychiky, dále objektivní jednání nebo kamerové a zvukové záznam „místo zavřených dveří a kanceláří“, jak stojí v petici. Požaduje i zodpovědnost pracovnic za řešené případy.

Rodina tehdy údajně upozorňovala veškeré státní orgány a dokonce i kriminální policii, že jejich matka není psychicky v pořádku a mohla by dětem vážně ublížit. „Bylo to několikrát zapsáno do různých záznamů a nikdo na to nebral zřetel, nikdo nechtěl slyšet zvukové nahrávky dokazující, že je máma psychicky labilní,“ uvedla tehdy Mája H. (21) Zvrat v liberecké tragédii: Proč zemřela Marie a její dcerky?

Petici během čtyř dní podepsalo zatím jen 27 lidí. „Podepisuji, protože nejde donekonečna zavírat oči nad tím, jak tato instituce funguje,“ napsala ke svému podpisu jedna z žen. „OSPOD nic nevyřeší ve prospěch dětí, jsou neschopní a ohrožují děti s kterýma manipulují rodiče a bohužel to někdy končí smrtí dětí, policie nezasáhne dokud dítě není zmrzačeno nebo zabito, ale to už je pozdě...k čemu tedy jsou?“ píše další žena.