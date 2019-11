K obrovské tragédii došlo v pondělí v podvečer u Pavlic nedaleko Znojma. Při srážce tří aut zemřeli celkem čtyři lidé, tři muži (†38, †50 a †51) a jedna žena (†26), matka čtyřměsíčního Kryštůfka, který byl ve vážném stavu transportován do nemocnice. Jako první na místě pomáhal zraněným Martin K., který následně na sociální síti popsal strašlivou scénu, které byl svědkem.

K nehodě došlo v pondělí před 17. hodinou u Pavlic na Znojemsku. Podle policie osobní vůz značky Audi jedoucí ze Znojma na Jihlavu vybočil neznámo proč ze svého směru a na horizontu se srazil s protijedoucím volkswagenem. Do dvou rozmlácených aut pak narazila ještě fabie. Tragédie u Liberce: Kdo je kdo ve sporu o sebevraždu? Rodiny se dohadují, jak k nehodě došlo!

„Následky byly fatální. V audi zemřeli tři lidé ze čtyř. Vše nasvědčuje tomu, že všichni byli cizinci. V protijedoucím autě zahynula řidička, její dítě převezli záchranáři do nemocnice,“ uvedla policejní mluvčí Kamila Haraštová. Podle informací Blesku cestovali v audi s rakouskou poznávací značkou tři muži a jedna žena balkánského původu.

Předjížděl na horizontu

Martin K. byl na místě několik málo vteřin po nehodě. S několika dalšími lidmi pomáhal zraněným ve zdemolovaných vozech. „Předjížděl mě a pak ještě jedno auto už úplně na horizontu. Měl jsem to celé před očima. Rozstřelil auto s mladou ženou a chlapečkem. Volal jsem hned 112 a běžel na pomoc. Po čelní srážce ve 120 km/h z těch aut byly hrozný vraky...“ popisuje Martin své mrazivé zážitky, na které asi jen tak nezapomene.

V audi s rakouskou poznávací značkou cestovali celkem čtyři lidé. Tři muži (†38, †50 a †51) na místě svým zraněním podlehli, žena utrpěla zranění a z vozu ji museli vyprostit hasiči. „Jenže to byla tak těžká nehoda, že neměli šanci. Já vůbec netušil, že vzadu v té audině jsou ještě další dva, jak to bylo ve tmě a zdemolované,“ píše Martin K. S mnohočetnými poraněními a na řízené ventilaci byla zraněná žena převezena do nemocnice. Když vynesete dítě z vozu: Jan popsal smrt mámy a dětí u Liberce

Mrtvá maminka, vážně zraněné miminko

V druhém voze cestovala žena (†26), která v autě jela společně se svým čtyřměsíčním synem Kryštofem. „Několikrát jsem se vracel k té mámě a zjišťoval, jestli můžu pro ni něco udělat. Podle následných zpráv od záchranky už ale ani tam nešlo nic dělat. Ta mě mrzí nejvíc, ale udělali jsme vše, co šlo. Jen se s tím vypořádat chvíli potrvá,“ říká Martin K.

Chlapeček na tom byl velmi špatně. „Dítě ve vážném stavu jsme letecky převezli do brněnské dětské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bohová. „Chlapec mi v náručí krvácel z uší. Nevěděl jsem, co mám dělat,“ popisuje své pocity zachránce.

„Já tam byl taky. Přinesl jsem kladivo, abychom rozbili okno a vytáhli toho kloučka. Potom jsem z dětské sedačky podal deku a pomohl ho zabalit,“ přidává se do diskuse další svědek nehody, kterého redakce nebude jmenovat. Dopravní expert o tragické smrti kynoložky Petry: Přecházela mimo zebru oprávněně?

Ve třetím autě, které do dvou ostatních narazilo, cestoval otec malého Kryštofa a manžel zemřelé ženy. „V tom třetím autě za nimi jel jeho táta, vylezl a tak nějak jsme o toho kluka pečovali společně,“ píše dál Martin K. „Kéž by dítě přežilo, nevypadalo to s ním vůbec dobře,“ dodává.

„Když přijela záchranka, šel jsem ještě dát kontakt policajtům a ti říkali, že to asi ten vrtulník otočí, protože není koho zachraňovat. A tak jsem odjel, abych nepřekážel. Až z tisku vidím, že kluk má šanci,“ popisuje. Vrtulník se naštěstí neotočil a k místu doletěl. Do nemocnice transportoval zraněného chlapečka.

Jak se s tím vypořádat?

Zásah u tragické nehody zanechal nejen v Martinovi, ale i v dalších spoustu mrazivých okamžiků. „Nevíte, jak se vypořádat s tím, když vám umírají lidé v náručí?“ ptal se Martin. Spousta jeho přátel mu na facebooku okamžitě psala povzbuzující texty.