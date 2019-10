Stanislav tvrdí, že plánovali společnou budoucnost. |

Zemřelá žena bydlela v jedné menší obci na Liberecku. Místní o ní mluví jen pozitivně a je zřejmé, že ji měli rádi. Její ztráta je neskutečně zasáhla. Popírají, že by měla sebevražedné sklony. Podle otce ženy ji naopak Martin K. psychicky i fyzicky týral.

„Dcera ještě není pochovaná, a ta dcera o ní mluví jako houska na krámě," zlobí se muž na video zveřejněné jeho vnučkou Marií. Otřesen je i ženin přítel Jaroslav. „Zemřela mi láska, co chcete slyšet…Přišel jsem o smysl života,“ svěřil se Nově. Chodili spolu dva měsíce. Prý plánovali společnou budoucnost a holčičkám chtěli v novém domě vybavit pokojíček. Dodal, že podle něj šlo v pátek o souhru špatných okolností.

Žena pracovala jako asistentka pedagoga v obci Bulovka. Na škole, kde ji zaměstnali, visí černá vlajka. „Nebyla to sebevražda, vím, že by to neudělala,“ říká jedna z kamarádek pro televizi Nova. Proti rozhodnutí soudu se prý chtěla odvolat a měla naději na lepší život.. „Je to obrovská tragedie, ale nevěřím, že dotyčná chtěla spáchat sebevraždu. To opravdu ne,“ řekla Blesku starostka Bulovky Romana Šindlová s tím, že žena byla plná života.