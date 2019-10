Dcera ženy, která v pátek zahynula spolu se svými dvěma holčičkami nedaleko Mníšku u Liberce, poskytla serveru Expres.cz otevřený rozhovor o tom, co rodina prožívala v posledních měsících před katastrofou.

Mája H. říká, že kdyby úřady jednaly ve prospěch dětí, nemuselo by k tragédii dojít. Osvětlila navíc, proč celou dobu stála na straně nevlastního otce. A také naznačila, že problémy v rodině byly už staršího data. Svěřila se také s tím, jak nahrávala video, které během jediného dne sdílelo přes 20 tisíc lidí.

„Přemýšlela jsem o natočení videa už v den nehody, kdy jsem si říkala, že to přece nemůže být jen tak. Nedokázala jsem tomu uvěřit, byli jsme všichni v šoku. Nedá se to popsat,“ promluvila Mája pro Expres o okamžicích po tragické nehodě. Dodala, že video natočila na první pokus, poté se hned rozbrečela.

Důvodem, proč se rozhodla veřejně promluvit, byla podle ní medializace jejich případu a snaha o to, aby měl co největší dosah. Chtěla prý varovat co nejvíce lidí. Potom popsala tvrdý boj rodičů jejích sester o to, komu budou svěřeny do péče. Tragický konec pátrání po matce s dětmi: Našli je zabetonované v lese!

Matka obvinila otce holčiček

„Podala (matka pozn. red.) trestní oznámení za týrání její osoby a pak další trestní oznámení ze sexuálního zneužití šestileté a týrání čtyřleté,“ řekla Mája H. s tím, že druhé trestní oznámení bylo podáno na základě lékařské zprávy od doktorky, která podle ní viděla malé holčičky poprvé v životě. Všechna trestní oznámení byla následně vyvrácena, řekla dále mladá žena.

Tahanice mezi úřady

Podle jejích slov děti nejprve bydlely u otce v Mladé Boleslavi. Matka je pak údajně z ničeho nic odvezla do Frýdlantu v Čechách. Tam je prý přihlásila k trvalému pobytu. „Proto se pak veškeré záležitosti řešily s oběma OSPODy. Nicméně pracovnice z Mladé Boleslavi i Frýdlantu jednaly podobně, a to odmítavě. Zastávaly názory a výpovědi matky. Na otčíma se dívaly skrz prsty se slovy „ale vy jste obžalovaný, vy jste v trestním řízení“,“ řekla Mája H. pro Expres.cz

„Týrala nás všechny!“

Sestra nešťastných holčiček také řekla Expresu, že matka netrýznila jen dvě obě menší děti, ale i své dvě starší dcery. „Žila jsem s matkou do osmnácti let, dokud mě prakticky nevyhnala z domu, a zažila jsem si s ní skutečně mnohé,“ řekla Mája. Další podrobnosti ale už uvést odmítla.

Vyhrožovala, že to napálí do stromu!

Zvláštní část rozhovoru věnuje Mája matčině údajnému duševnímu narušení. Podle ní vyhrožovala budoucí řidička nešťastného seatu opakovaně, že svůj život ukončí. „Ona měla sebevražedné řeči poměrně často. V afektu říkala, že to „půjde napálit do stromu“, otčím musel několikrát schovávat klíče od auta a jednou vypustil pneumatiky, aby nemohla odjet. Že vezme děti a spáchá takový čin, jsem od ní slyšela několikrát, říkala to ale v afektu, stejně jako spoustu jiných věcí,“ sdělila Mája Expresu.

Vše prý měli nahrané, úřady však na to prý nebraly zřetel, ani nepodnikly kroky, aby tragédii zabránily. V pátek potom mělo od soudu dorazit rozhodnutí soudu, který svěřil děti do péče otce. „Podle mého názoru neunesla to, když jí přišlo konečné rozhodnutí soudu, že děti jsou svěřeny do péče otce, a on si pro ně tedy může přijet. A dopadlo to tak, jak to dopadlo,“ dodala Mája H.

Tátu holčiček se snaží podpořit