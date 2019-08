Rodina zahynula při nehodě cestou z Chorvatska: Truchlí celá vesnice!

„Velcí kamarádi všech. Byli jako rodina. Těžko se o tom hovoří, strašně těžko se hledají slova. Celá obec je ve smutku,“ řekl Blesku starosta Hošťálkové Petr Laštovica.

„Když jsem ráno viděla na internetu, že se na jižní Moravě stala nehoda, při které zahynuli čtyři lidé, úplně mě zamrazilo. Jen jsem si říkala, ještěže se něco takového nestalo u nás. Když jsme se později dozvěděli, že to byli naši občané, naši kamarádi, byl to šok," prozradila kamarádka rodiny.

Rodina Daniela M. se do Hošťálkové přistěhovala před deseti lety. Koupili starší domek na konci obce, který si postupně opravovali. O chlapce, z nichž dva mladší měli Daniel a Markéta M. spolu, staršího měl muž z předchozího vztahu, se krásně starali. „Byla to vzorová rodina. Nenašli byste v obci člověka, který by je neměl rád,“ konstatoval starosta.

Obecní smutek

O tom, jak velká tragédie smrt rodiny pro obec je, svědčí fakt, že v obci byly zrušeny všechny plánované akce. „Ruší se oslavy narozenin a vůbec veškeré akce," uvedl starosta. Na obecním úřadě a na škole visí černé prapory. „Samozřejmě jsme připraveni maximálně pomoct pozůstalým," řekl starosta.

Podle starosty je pro občany Hošťálkové těžké přijmout fakt, že oblíbené kamarády a jejich děti už nikdy neuvidí. „Víte, když zahyne jeden starší člověk, je to neštěstí. Když mladý, je to tragédie. Ale když zahyne celá mladá rodina, tak to vůbec nejde popsat slovy,“ povzdechl si starosta.

Sirotek nezůstane

Jediný chlapec, který nehodu přežil a leží těžce zraněný v nemocnici, nezůstane, jak by se zdálo, sirotkem. Daniel M. ho totiž neměl se ženou, s níž zahynul, ale byl z předchozího vztahu. A biologická matka chlapce žije.

Tragická nehoda se odehrála kolem půl páté v pondělí ráno. Rodina se vracela z dovolené v Chorvatsku. Na rovném úseku mezi Rohatcem a Petrovem na Hodonínsku přemohl řidičku mikrospánek a ona vjela do protisměru přímo pod přijíždějící kamion. Rodiče a dva ze tří chlapců byli na místě mrtví. Třetí synek bojuje v nemocnici o život.