Zpráva o české jachtě, která měla u jadranského ostrova Vis vypouštět splašky, se jako blesk rozšířila chorvatskými médii. Stačil jeden snímek lodi, u které ve vodě plavaly exkrementy, a Chorvati měli jasno, kdo za to může. Obvinili českého milionáře, jemuž luxusní plavidlo patří, a servítky si nebrali ani, pokud jde o ostatní české turisty.

„Narvali jachtu paštikami a pak vypustili to, co nestrávili. Prostě Češi.“ „Typická česká spořivost za každou cenu.“ „Zabránila bych jim v přístupu na Jadran!“ Těmito a podobnými příspěvky se nyní hemží diskuse u článků o údajné donebevolající bezohlednosti posádky české jachty v Chorvatsku.

Plavidlo LizMary vyfotil uvědomělý občan Andro Ž. v přístavu Komiža na jadranském ostrově Vis. Od něj snímek převzala místní média, která uvedla, že luxusní jachta za 90 milionů patřící českému milionáři pod rouškou noci do vody vypouštěla fekální tank a ještě si k tomu svítila podvodním osvětlením. Jachta českého milionáře prý znečistila Jadran: Chorvati zuří kvůli fotkám výkalů u luxusní lodi!

Chorvati ani nečekali na výsledky vyšetřování a hned měli jasno. Někteří nešli pro silná slova daleko a Čechům to pořádně v diskusích osolili. „Kdysi jsme pro Čechy byli ‚Amerika‘ a oni byli skromní a slušní turisté. Dnes korzují jachtami po našich mořích a vypouštějí fekálie z tanku, kde se jim zachce. Protože stejně jako naši zbohatlíci dospěli do stavu, kdy nectí kulturu a neříká jim nic ani slušnost,“ stojí v jednom z příspěvků na serveru 24sata.hr.

„Tihle Češi, Slováci a Poláci… Když je vidím s jejich matracemi, stany, míči, igelitkami a dalšími horory na pohled… je mi z toho špatně,“ přidává se další z rozlobených Chorvatů. „Navrhuji uspořádat organizovaný výlet do Prahy a kolektivně jim zaneřádit jejich hlavní náměstí,“ píše rázně paní Ana na portálu Jutarnji.hr.

Urážkám samozřejmě neušel ani brněnský podnikatel Josef Jereš, jemuž luxusní plavidlo patří. „Zabavit jachtu a vyhodit z Chorvatska,“ vzkazují úřadům hromadně lidé. „Český zloděj, a ne milionář. A kdo byl ten jeho skipper? Pravděpodobně nějaký náš haj*l,“ přitakává další z Chorvatů na adresu kapitána lodi. Český majitel luxusní jachty promluvil: Popsal vypouštění fekálií do Jadranu

Blesku se podařilo českého podnikatele vypátrat a ten se nestačil divit. Josef Jereš potvrdil, že v přístavu byl, razantně však popřel, že by se dopustil uvedeného činu. „Nevidím jediný důvod, proč bych vypouštěl obsah fekálii v marině, ještě si u toho svítil i pod vodou, seděl na lodi s přáteli (celkem sedm lidí), popíjel víno, když loď je vybavena zásobníkem na fekálie 400 l, v Komiži jsme se zdrželi pouze tři dny, tudíž se tank nemohl naplnit,“ řekl pro Blesk.