Chorvaté zuří kvůli luxusní jachtě, která prý podle místních médií u přístavu Komiža na ostrově Vis znečistila Jadran. Podle nich za to může luxusní plavidlo LizMary, které má vlastnit český milionář! Co je zač jachta Dominator 720s, kterou Chorvati obvinili z toho, že do moře vypustila pořádnou dávku lidských výkalů? Jedná se o opravdu ukázkový kousek luxusu! Ne nadarmo výrobce jachtu popisuje jako „krále oceánu“.