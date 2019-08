Chorvatské záchranné složky jsou v pohotovosti. Ambulance musela do nemocnice převést pětici italských turistů, šestý z nich bohužel nepřežil. Předpokládalo se, že se přiotrávili jídlem, ale to se nepotvrdilo. Za incident tak pravděpodobně může oxid uhelnatý ve ventilaci lodi, na které se skupinka plavila u ostrova Hvar.

Mrtvým turistou by měl podle chorvatských médií být šestapadesátiletý Ital, který se živil jako manažer řetězce supermarketů. Hospitalizovaná byla i jeho manželka, dvě malé děti, rodinný přítel a bývalý italský senátor Bruno Mancuso s manželkou.

Podle policie spali všichni otrávení na lodi. Je prý pravděpodobné, že do ventilace lodi vnikly výpary z motoru. „Věřím, že jídlem to nebylo, protože děti, které dopadly nejhůře, večeři nejedly. V restauraci nás bylo šest, čtyři mají symptomy, další dva jsou v pořádku,“ řekl médiím bývalý senátor.

Motorkáře Šimona (27) v Chorvatsku srazil opilec: Zlámal bych mu všechny kosti, zuří

Jak Mancuso uvedl, jeho dobrý kamarád zemřel už na palubě, údajně ale ne přímo na otravu. „Ztratil vědomí, spadl a praštil se do hlavy o vanu,“ přiblížil Ital, který je na tom zdravotně o moc lépe než rodina zemřelého. Děti i jeho manželku musel do nemocnice ve Splitu přepravovat vrtulník ve velmi vážném stavu. Děti (5 a 14 let) mají podle médií bojovat o život.

Kvůli vyšetřování byla na čas zavřená i restaurace, kde skupina večeřela mušle, na které padlo podezření policistů. To se ale nepotvrdilo. Restaurace tak mohla být znovu otevřená.