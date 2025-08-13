„V Brně je takový nález vzácností. Při asanaci historického centra města na konci 19. století podobné věci takřka zmizely,“ vysvětlil Michal Konečný z Národního památkového ústavu význam maleb na stěnách a trámech.
Dům, jehož počátky spadají do 16. století, se dochoval ve stavu z 18. století, kdy v něm žil knihvazač Vincenc Milde. Výrůstal v něm i jeho syn Vincenc Eduard Milde, který se stal později nejvýznamnějším církevním představitelem Habsburské říše - arcibiskupem ve Vídni.
Restaurátoři odhalili při rekonstrukci domu v Brně vzácné malby.
Brněnský magistrát počítal s tím, že oprava domu, v němž měli sídlit úředníci, bude stát asi 30 milionů korun. Nález ale vše změnil. „Je zřejmé, že restaurátorské práce cenu výrazně navýší. Rada navíc musí rozhodnout, co nyní. Rádi bychom malby zpřístupnili veřejnosti,“ řekla náměstkyně primátorky Karin Podivínská (59, ANO).