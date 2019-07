Český policista v Chorvatsku: Pistoli i donucovací prostředky nám zakázali, problémy řešíme denně

Čech, jenž vyrůstal v Srbsku, Darko Stanković, je u projektu od jeho začátku v roce 2007. V Chorvatsku tráví pravidelně vždy jeden celý letní měsíc. Hlavní sídlo má přitom v samém centru dění. „Od 1. 7. do konce osmého měsíce jsou tu dva čeští policisté v Omiši a další dva v Šibeniku, s tím, že jeden slouží přímo tam a druhý v nedalekých Vodocích. Po měsíci se střídáme a jsou tu pak další kolegové,“ přiblížil Blesku policista, jenž sídlí v prvním jmenovaném letovisku. Darko se prý s problémy setkává denně.

„Je to hrozně individuální. Některý den je klidnější, některý je to prostě složitější. Je to ale mnoho dotazů během hlídky od českých, ale i zahraničních turistů, kteří často nepoznají cizí uniformu,“ podělil se o zkušenosti Stanković.

Chorvatsky umíme všichni

Aby mohl Darko Stanković efektivně poskytovat pomoc českým i slovenským turistům v Chorvatsku, musí pochopitelně ovládat zdejší řeč. Ostatně její znalost je povinností. „Podmínkou bylo především to, aby policista ovládal chorvatský jazyk. Na dalším místě pak byl jazyk světový. Hledělo se také na to, zda má dotyčný kázeňské přestupky. Je to i o zkušenostech a délce služby,“ řekl Blesku muž, jehož tatínek pocházel se Srbska. „Uměl jsem srbochorvatštinu už jako kluk a je to prakticky stejné jako chorvatština. Je to jen o nářečí, jako kdyby mluvil Ostravák s někým z Čech,“ přiblížil Darko. Tvrdí navíc, že polovina jeho kolegů z České republiky to má podobně. Druzí se prý jazyk dlouholetými zkušenostmi naučili. „Chorvatštinu ovládají na vysoké úrovni,“ pochválil spolupracovníky.

Pochůzky jako všude jinde

Jak ale česká policejní práce v ráji turistů vypadá? Rozdíly tu jsou, ale v podstatě se jedná o to stejné, jako kdekoliv jinde. „Je to smíšená pěší hlídka, kdy jsou její členové jeden chorvatský a jeden český policista. Jsme v české uniformě a na základě podepsaného memoranda nesmíme jako čeští policisté být ozbrojeni a nejsme svoleni používat donucovacích prostředků, jen v krajní nouzi,“ sdělil Darko. Podle něj ale nechodí po pochůzkách jen v Omiši, ale i jinde. „Někdy se zorganizuje to, že jsme jeden den na Makarské, další den třeba ve Splitu nebo se jede do Trogiru, abychom se ukázali i v jiných městech. Omiš je ovšem stěžejní. Jinak je to o telefonické komunikaci,“ řekl Stanković. Místa se prý mění kvůli tomu, aby si lidé hlídek s Čechy všimli a věděli o možné formě pomoci.

„Buď jsme na telefonních číslech dostupných na internetu, dá se ale také zavolat na univerzální nouzovou linku 112 či na chorvatské policejní číslo 192,“ doplnil policista. „Na telefonech jsme nonstop čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu, ve dne i v noci,“ dodal Darko.

Pomoc je dostupná všude

Čeští policisté ale v Chorvatsku rozhodně nejsou kvůli chytání zločinců, náplň jejich práce je zcela jiná. „Konzultant, tlumočník, pomocník chorvatské policie pro usnadnění komunikace a řešení problémů, co se týče českých turistů,“ přiblížil svoji úlohu samotný policista a jak sám říká, pomoc probíhá především po telefonu. Někdy je ale turista od Dalmácie daleko a situace je závažná. I na to jsou ale příslušníci Policie ČR připraveni. „Policisté jsou vybavení i vozidly. V případě nutnosti lze zorganizovat i výjezd do zcela jiné destinace, na dva nebo tři dny. Ze zkušenosti vím, že se jelo i do Dubrovníku a bylo zapotřebí tam pobýt jeden den, aby se vše vyřešilo,“ řekl Stanković.

Dovolená to není, na moře ale čas zůstane

V rámci měsíční práce v prosluněném Chorvatsku je na místě otázka, zda se nejedná o jakousi formu dovolené. To ale hrdý policista Darko Stanković striktně odmítá. Volných dnů si tu příliš neužije. „Volno podle služebního zákona připadá na dva dny v týdnu. Plánuje se ale především podle potřeb chorvatské policie. Většinou máme obsazené víkendy, protože se střídají turnusy a je předpoklad, že bude zapotřebí naše asistence. Pak se tedy volno vybírá většinou v týdnu,“ přiblížil policista. Směny jsou od sedmé hodiny ranní do tří odpoledne. Druhý kolega pak chodí od odpoledne do jedenácti večer. Čas na moře si ale každý policista najde.

„V osobním volnu je ta možnost toho zpříjemnění se vykoupat v moři, a pokud někdo tvrdí, že je to špatně, tak to tedy není na místě, moře je tady blízko a osobní volno je právě nejlepší pro tu regeneraci a pro ten odpočinek,“ řekl Blesku policista. Dodal však obratem, že i na pláži má u sebe služební telefon. Co kdyby prý někdo potřeboval pomoci i tam.

Telefonní číslo na policii v Chorvatsku:

Omiš: + 385 955 693 395, + 385 957 413 291

Šibenik: + 385 955 427 212, + 385 955 427 215

Chorvatská policie: 192