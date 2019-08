O pořádné pozdvižení se postarala luxusní jachta v chorvatském přístavu Komiža na ostrově Vis. Plavidlo LizMary, patřící podle místních médií českému milionáři, prý v noci potají do moře vypustilo splašky. Místní jsou vzteky bez sebe, znečištěný Jadran je totiž trápí už delší dobu a u dětí se kvůli tomu objevují kožní infekce. Fotografie, které pobouřily na sociálních sítích, zaplavily i místní média.

Snímek zachycující bezohledné chování se objevil na facebookových stránkách Volim Komižu. „Námořní turistika bez kontroly a bez sankcí v živém přenosu. Jachta LizMary vypouští výkaly v přístavu Komiža ve 22:30,“ napsal k fotce Andro Ž., který snímek zveřejnil. A pod jeho příspěvkem se strhla mela! Vražda dítěte na pražském Břevnově: Chlapce (†9) ubodala matka?! Celou od krve ji odvedla mordparta

„Nejhorší je, že tohle se děje pořád a nikdo nic nedělá,“ zlobí se Chorvati, které tuto sezonu trápí obzvlášť znečištěný Jadran. Evropany oblíbené moře je podle expertů plné fekálií, které do něj vypouštějí právě neukázněné lodě. Nejhorší situace je v malých nehlídaných přístavech. A znečištění způsobuje už i zdravotní problémy, zejména pak u dětí. Například u Zadaru jsou podle serveru Zadarskilist.hr letos hlášeny desítky případů kožních infekcí, za které patrně můžou právě výkaly v moři.

Podle chorvatského portálu Morski.hr patří jachta LizMary v hodnotě přibližně 90 milionů korun, u které se splašky objevily, nejmenovanému »sympatickému českému boháči«. Případem se už zabývá i starostka Tonka Ivčević. „Je to nepřijatelné! Budeme se bránit všemi možnými způsoby, aby se tohle už nedělo. Vzhledem k tomu, že se to stalo v námořní oblasti, my jako město ani naše obecní policie nemáme žádnou pravomoc, ale včera v noci jsem poslala oznámení koncesionáři a přístavnímu magistrátu,“ řekla serveru.