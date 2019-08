Nehoda se stala kolem půl páté ráno mezi obcemi Petrov a Rohatec. Rodina se tudy údajně vracela z dovolené v Chorvatsku. Domů už to měli jen přibližně 100 kilometrů. Ženu, která řídila osobní auto, ale patrně postihl mikrospánek. Auto totiž na rovném přehledném úseku přejelo do protisměru a narazilo čelně do kamionu. Tragédie v Humpolci: Auto smetlo kočárek se dvěma dětmi, chlapeček (†2) zemřel

Řidička kamionu vyvázla bez zranění, z posádky osobního auta ale přežilo jen jedno ze tří dětí. Při příjezdu sanitky byl chlapec při vědomí, lékaři jej ale museli uvést do umělého spánku. „Měl mnohočetná poranění. Ve vážném stavu jej přepravil vrtulník do traumacentra Dětské nemocnice v Brně,“ řekla pro Blesk.cz záchranářka Hedvika Kropáčková.

Policie se k totožnosti obětí nechce vyjadřovat, ale podle kamarádů a známých v osobním autě zahynula mladá rodina ze Vsetínska. „Upřímnou soustrast, odpočívejte v pokoji,“ píšou lidé na profil 44letého Dana M., který měl v autě smrti cestovat jako spolujezdec. Řídit měla jeho manželka Markéta, která při nehodě rovněž zahynula. „Je to strašný šok, měl jsem vás všechny rád,“ pláčou kamarádi. Vražda dítěte na pražském Břevnově: Chlapce (†9) ubodala matka?! Celou od krve ji odvedla mordparta

Podle informací známých ze sociálních sítí je u přeživšího chlapečka v nemocnici jeho maminka, která v havarovaném voze necestovala. Jeho zdravotní stav nechce komentovat ani policie, ani Pavel Žára, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, pod kterou Dětská nemocnice spadá.

Pondělní bouračka na Hodonínsku je jednou z nejtragičtějších nehod letošního roku. Čtyři lidé zemřeli také před týdnem při čelní srážce dvou osobních aut u Starého Jičína na Novojičínsku. Čtyři oběti si vyžádala rovněž srážka auta s vlakem na přejezdu 14. července v Černožicích na Hradecku.