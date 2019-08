Býk

Hrozí nebezpečí, že se necháte vmanipulovat do něčeho, čemu ani při nejlepší vůli nerozumíte. Mysl vám mohou zatemnit peníze, které vám bude někdo nabízet. Moc dobře si napřed spočítejte, co byste mohli riskováním získat a o co byste mohli přijít.