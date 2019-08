Čím dál více evropských měst si stěžuje na masivní nárůst turismu. Právě turisté mají být příčinou ničení historických památek a devastace přírody. Mezi zeměmi, které si stěžují, je i Chorvatsko, kterému pomalu dochází trpělivost.

Český majitel luxusní jachty promluvil: Popsal vypouštění fekálií do Jadranu

Tento týden tamní veřejnost pobouřila fotografie jachty LizMary. Andro Ž. v pozdních večerních hodinách procházel přístavem Komiža, který leží na ostrově Vis, když si všiml, že kolem luxusní jachty plavou splašky. Vyfotografoval to a snímek publikoval na sociálních sítích. Fotografie vzbudila poprask. „Je to nepřijatelné! Budeme se bránit všemi možnými způsoby, aby se tohle už nedělo,“ uvedla pro chorvatský portál Morski.hr starostka Tona Ivřević.

Navíc chorvatská média informovala, že jachta, kolem níž splašky plavaly, patří českému milionáři. Brněnský podnikatel Josef Jereš však obvinění rezolutně odmítá a pro Blesk.cz uvedl, že již podal na chorvatském zastupitelství v Praze stížnost a hodlá zahájit další právní kroky.

Chorvatsko je oblíbeným cílem turistů kvůli panenské přírodě a čistému Jadranu. Ovšem oboje se pomalu a jistě stává minulostí. V letošní sezóně má země problémy se znečištěným mořem. Podle expertů za to mohou právě jachty, které vypouštějí do moře splašky. Bezohlední turisté navíc ničí i přírodu. Jeden z potápěčů, který se rád potápí na malém ostrůvku Sokol poblíž Šibeniku, pořídil fotografie, jak turisté ničí tamní skály. „Dnes jsem tam byl a na pevnině našel nástroje, ocelové tyče, dřevěné tyče a podobně. Hned jsem věděl proč. Lidé z těch útesů skákají do moře a tyhle kameny jim v tom bránily, tak to tam trochu 'pročistili',“ popsal pro chorvatský server Morski.hr s tím, že se domníval, že za devastací skal stojí čeští potápěči! Pro ty je totiž ostrůvek Sokol oblíbeným cílem, navíc uvedené dřevěné tyče pochází prý z promenády, kde mají svůj potápěčský klub.

Rozzlobený muž domnělé pachatele proto konfrontoval. „Komunikoval jsem s nimi a oni odpovídali česky nebo polsky. Křičel jsem na ně, proč to dělají, a začali se chovat jako rozzlobená horda a málem mě začali kamenovat,“ dodal s tím, že na ostrůvku se nachází mnoho vzácných živočichů. „Je to něco úžasného na souši i pod mořem a pohled na tu devastaci mě bolí u srdce,“ vysvětlil chorvatskému portálu.

David Kubášek, vedoucí zmíněného střediska hlubinného potápění, však uvedl, že se sice na ostrůvek jezdí potápět, ale za ničení tamní přírody mohou pravděpodobně Italové. „Víme o tom, ale nemám tušení, kdo to udělal. Jezdí tam hodně i lidé na člunech. Byli tam Italové, stavěli stany, poslouchali hudbu a podobně. Teď, když se potápíme přímo u skály, je vidět bílá skála a spousty kamenů svržených do moře,“ řekl pro Morski.hr s tím, že oni se tu pouze potápí a na ostrůvek nechodí.