Prozkoumával mořské dno v Chorvatsku, když narazil na něco, co připomínalo lidské tělo. David Haderka (37) z Prahy jej považoval za maketu, atrakci pro potápěče. Do doby, než byl předvolán na policii…

Video Český potápěč našel v Chorvatsku v moři mrtvolu - David Haderka

Děsivý nález učinil Haderka s kamarádem Václavem Vozábem (32) vlastně náhodou. Z kempu Sveta Marina na chorvatské Istrii se 6. července 2017 vydali prozkoumávat dno asi v hloubce 50 metrů. Zhruba 150 metrů od břehu spatřili postavu ležící na dně.

„Napadlo mě, že to bude asi nějaká z potápěčských figurín a atrap, kterými se české lomy jen hemží a tam jsou v oblibě také," řekl Blesku. Siluetu porostlou mořskými rostlinami natočil na video a těšil se, že věrohodně vypadajícími záběry napálí pár kamarádů.

Zajímal policisty

Záznam zveřejnil na facebooku. „Ani ve snu jsem si nedovedl představit, že by to mohl být člověk, protože 52 metrů je sice velká hloubka, ale pro technické potápěče naprosto běžně navštěvovaná,“ míní Haderka. Na příspěvek zapomněl až do března 2018. „Zavolala si mě policie, abych podal vysvětlení k videu,“ pokračuje. Tam se také dozvěděl, že se v Chorvatsku na tomto místě v roce 2013 ztratil polský potápěč Adam W., kterému tehdy bylo 47 let.

A David Haderka zřejmě našel jeho tělo! Policistům proto popsal, kde zhruba leželo, a nakreslil i mapu. „Vysvětlení k předmětné věci bylo 23. března 2018 zasláno cestou Interpolu Záhřeb chorvatské straně," uvedl mluvčí českého policejního prezidia David Schön. Haderka tedy doufal, že nebožtíka co nejrychleji vyzvednou a jeho rodina najde klid.

Video Chorvatská policie odváží tělo po vyzvednutí z moře. - David Haderka

Hledal ho znovu

Ačkoliv ale čeští policisté poslali chorvatským kolegům údaje o poloze těla už loni v březnu, když se Haderka loni v červnu do Chorvatska vrátil, dozvěděl se od místních, že nebožtíka stále nikdo nenašel. Proto se ho vydal opět hledat na vlastní pěst. Dlouho se to jemu, ani jeho kamarádům ze skupiny Přátelé hlubin nedařilo.

„Objevil jsem ho až při dvanáctém ponoru," popisuje. Naměřil návratový kurz a pro identifikaci i nové video. Vše pak předal místní policii. Uplynuly další měsíce a až minulé úterý, téměř šest let poté, co muž zmizel, jeho tělo z hlubin vyzdvihli.

Zanesl k němu kříž

David Haderka neměl z celé věci dobrý pocit. Když se loni dozvěděl, že chorvatští potápěči tělo nešťastníka i přes podrobné informace stále neobjevili, chtěl alespoň uctít jeho památku. „Dostal jsem nápad, že tam dáme kříž. Už to pro mě začalo být osobní,“ vysvětluje Haderka. Doufal, že i kříž třeba pomůže v orientaci při pátrání.

Rodina ho může pohřbít