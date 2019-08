Český majitel luxusní jachty promluvil: Popsal vypouštění fekálií do Jadranu

Na sociálních sítích se začala šířit fotografie luxusní jachty, vedle níž se objevily splašky. Snímek pořídil Andro Ž. v přístavu Komiža na chorvatském ostrově Vis. Ten prohlásil, že výkaly vypouští luxusní jachta LizMary. Chorvatská média později informovala, že loď patří českému milionáři Josefu Jerešovi. Brněnský podnikatel ve svém obsáhlém vyjádření pro Blesk rezolutně popřel, že by splašky pocházely z jeho lodi, a chystá se podat žalobu!

„Námořní turistika bez kontroly a bez sankcí v živém přenosu. Jachta LizMary vypouští výkaly v přístavu Komiža ve 22:30,“ napsal na sociální sítě Andro Ž. a přidal fotografii luxusní jachty, u které se nacházely splašky. Rozpoutal tak bouři.

Fotografie rozhořčila chorvatskou veřejnost. Není divu. Zatímco v minulých letech se země pyšnila průzračně čistou vodou, v letošní sezóně se potýká s problémy. Jadran začíná být čím dál víc znečištěný a podle expertů za to můžou hlavně jachty. Chorvatské úřady hlásí dokonce desítky dětí s kožní infekcí, která se u nich objevila poté, co si užívaly vodních radovánek v moři.

Bouří se starostka i tisk

„Je to nepřijatelné! Budeme se bránit všemi možnými způsoby, aby se tohle už nedělo. Vzhledem k tomu, že se to stalo v námořní oblasti, my jako město ani naše obecní policie nemáme žádnou pravomoc, ale včera v noci jsem poslala oznámení koncesionáři a přístavnímu magistrátu,“ uvedla pro chorvatský portál Morski.hr starostka Tona Ivčević.

Podnikatel vypouštění popírá

Chorvatská média uvedla, že luxusní jachta patří českému milionáři Josefu Jerešovi. Český podnikatel z Brna, však odmítá, že by fekálie byly z jeho lodi. „Je pravdou, že tohoto dne moje loď kotvila u městského mola s dalšími cca třiceti loděmi,“ uvedl pro Blesk Jereš.

„Nevidím jediný důvod, proč bych vypouštěl obsah fekálii v marině, ještě si u toho svítil i pod vodou, seděl na lodi s přáteli (celkem 7 lidí), popíjel víno, když loď je vybavena zásobníkem na fekálie 400l, v Komiži jsme se zdrželi pouze tři dny, tudíž se tank nemohl naplnit,“ řekl pro Blesk.

Argumentuje technickými aspekty vypouštění

Podnikatel uvedl i další argumenty, proč k události tak, jak ji líčí tamní média, nemohlo dojít. „Navíc loď má výpust na levé části trupu uprostřed a je vybavená drtičem, který nedovolí vypustit do moře větší kusy exkrementu a toaletního papíru tak, jak je vidět na fotce. Takto vypuštěná fekálie do moře pochází z lodi, které mají ruční nebo podtlakový systém splachování,“ uvedl Jereš pro Blesk.

Zákony země ctíme

„Na základě toho jsme druhý den pozvali kapitána přístavu na kontrolu a sepsali s ním protokol,“ dodal s tím, že hodlá zahájit další právní kroky. Na chorvatském zastupitelství v Praze už prý podal stížnost. „Plavíme se na moři přes dvacet let a ctíme chorvatské zákony,“ uzavřel podnikatel.

Začínal u hranolků, dnes je z něj magnát

Jereš, který je dnes úspěšným podnikatelem, pochází z chudé rodiny a podle chorvatských médií si začal vydělávat sám už ve třinácti letech. Po pádu železné opony začal zkoušet podnikat. Koupil si starý autobus a založil v něm občerstvení.

„Zaparkoval jsem ho před hokejem a fotbalem. A vydělával peníze. Byl to zásah,“ řekl pro chorvatský server. Postupem času začal podnikat ve velkém. V současné době vlastní hotely, benzinové pumpy, nákladní automobily i parkoviště...