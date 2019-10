Den po tragické nehodě na Liberecku promluvila na Facebooku Mája H. V obsáhlém vyjádření řekla, že při páteční nehodě nedaleko Liberce zemřela její matka a dvě její mladší sestřičky. Podle ní žena po prohraném sporu o opatrovnictví spáchala tzv. rozšířenou sebevraždu.

„S nesmírně těžkým srdcem musím říct, že oběťmi včerejší tragické dopravní nehody mezi Frýdlantem a Libercem byla moje máma a její dvě nejmladší děti, mé sestry, kterým bylo jen 4 a 6 let. Nevím, jak moc mohu být otevřená, jelikož probíhá vyšetřování, ovšem jsem přesvědčena (a nejen já), že nehoda byla vinou mámy, a to účelná,“ napsala Mája H.

Mladá žena ve svém příspěvku také obvinila úřady z nečinnosti a spoluviny na tragédii, ke které došlo. Hovořila o tom, že navzdory varování a údajným výhrůžkám matky žádný z oslovených úřadů nepodnikl nic, aby tragédii zabránil.

„Velice důrazně chci upozornit na neschopnost české státní správy, úřady jako jsou OSPOD Liberec a OSPOD Frýdlant (sociálka) a SVP Frýdlant, což je středisko výchovné péče, kam jsme docházeli na společné konzultace,“ prohlašuje Mája.

„Veškeré státní orgány včetně kriminální policie byly několikrát upozorněny mnou, sestrou a otčímem, i jinými členy rodiny, že máma není zcela psychicky v pořádku a je schopna dětem vážně ublížit. Bylo to několikrát zapsáno do různých záznamů a nikdo na to nebral zřetel, nikdo nechtěl slyšet zvukové nahrávky dokazující, že je máma psychicky labilní,“ uvádí.

V neděli publikoval Martin K., jak napsala Mája, tatínek obou holčiček, dopis, který měl být odeslán již v srpnu na zmíněné úřady. Varuje v něm před možným násilným jednáním matky a vyzývá úřady k zajištění bezpečí obou děvčat.

Dobrý den Všem.

Píši raději Všem, neboť v současné situaci nevím koho oslovit. Nyní, když vyšla najevo pravda ohledně jednání a chování matky a nastanou jisté změny, opět Vás jsem nucen informovat o zkratovém jednání matky.

Již několikrát jsem dokládal a nabízel podklady (fotky, nahrávky, svědectví), které by Vám přiblížily stavy do kterých se dostává. Výhružky smrtí vlastní a dětí nebyly ojedinělé.

Včera 19. 8. 2019 jsem obdržel nové rozhodnutí a vyzívám Vás, jako krizové opatrovníky k zajištění bezbečí obou děvčat,.

Mám důvodné obavy, aby matka neublížila dětem, ve snaze ublížit mně, tak jak to dělala v domácnosti když jsme spolu žili.

Doufám, že alespoň nyní v této věci zjednáte nápravu chyb, kterých jste se dosud dopouštěly.

Nechci zbytečně šířit paniku, jen bych byl klidnější, kdyby to mohl mít někdo pod kontrolou.

Neberte tento e–mail jako výtku, berte ho prosím jako věcný.

Blesk kontaktoval Máju H. i Martina K., aby se mohli k celé záležitosti dále vyjádřit. O dalším vývoji vás budeme informovat.

