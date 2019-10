Obrovský šok čekal na řidičku jedoucí ve středu po dálnici D4 od Prahy směrem na Příbram. Přímo proti ní se totiž vyřítil automobil jedoucí v protisměru. Dělala, co mohla, nehodě se ale vyhnout nedalo. Uvnitř přitom měla malé dítě!

Blížilo se středeční poledne, když policisté z Příbrami dostali oznámení o automobilu jedoucím v protisměru po dálnici D4 směrem na Prahu. Brzy přibyla další hlášení. O případu, nad kterým zůstává rozum stát, informovala mluvčí strážců zákona Monika Schindlová.

Přestože policie ihned zamířila do akce, bylo již pozdě. „Po pěti minutách se nám ozvala řidička, že se střetla s daným automobilem,“ vylíčila Schindlová s tím, že uvnitř automobilu bylo navíc v době nehody malé dítě. Žena právě jela v levém pruhu, když se proti ní zničehonic vyřítil Renault Megane.

Doprava uhnout nemohla, nacházelo se vedle ní několik aut, proto sjela na středový dělící pás, ani tak se ale kolizi nevyhnula. „Řidič při manévrování mezi auty do ní bočně narazil, přesto pokračoval dál v jízdě,“ popsala mluvčí nepochopitelné jednání šoféra.

Video Jízdu vozidla v protisměru zachytila palubní kamera. - Policie ČR

Jak se ukázalo, za volantem seděl 83letý muž. Toho zastavili dobříšští policisté až poté, co ujel v protisměru plných 14 kilometrů! „Uvedl, že najel špatně na dálnici již na 46. km v katastru obce Háje a všiml si toho až později,“ informovala Schindlová.

Ani to pro seniora neznamenalo, že by zastavil v odstavném pruhu. Naopak, pokračoval v jízdě, jako by se nechumelilo! Řidičce ani jejímu dítěti se naštěstí nic nestalo. Škoda na automobilu byla podle mluvčí vyčíslena na 60 tisíc korun.

„Provedená dechová zkouška byla u motoristy negativní, řidičský průkaz i potvrzení o zdravotní způsobilosti má platné. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečin obecné ohrožení z nedbalosti,“ uzavřela Schindlová.