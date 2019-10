V úterý 15. října najel řidič (59) na dálnici D6 do protisměru a pokračoval ve směru na Cheb. Na linku 158 začalo okamžitě volat vícero řidičů, kolem kterých šílenec v toyotě projel. První marný pokus o zastavení proběhl u obce Odrava, ale řidič na policisty vůbec nereagoval a pokračoval dál. Šílený hazard: Motorkář se řítil po dálnici D2 v protisměru, hledal ztracené doklady!

U sjezdu na Mariánské Lázně „profrčel“ kolem další policejní hlídky. Poté najel znovu na dálnici, tentokrát ve správném směru na Sokolov. Řidič před policisty ale začal ujíždět a nedával najevo, že chce zastavit.

Několikakilometrovou honičku ukončil až zátaras u obce Březová. Když policisté muže podrobili dechové zkoušce, začali tušit, proč ujížděl. Nadýchal totiž 1,91 promile alkoholu. „Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětapadesátiletého muže z Tachovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Smrtelná srážka s mustangem očima řidičů: Jeli jako hovada! Ten červený to napral málem do nás!

Co dělat, když se dostanete na dálnici do protisměru?

Okamžitě rozsviťte všechna světla včetně výstražných, auto musí být dobře vidět! Pokud to situace dovolí, s autem co nejrychleji přejeďte do odstavného pruhu, oblečte si výstražné vesty a jděte mimo vozidlo za svodidla. Poté zavolejte policii.

Co nedělat?