Zlínský krajský soud začal projednávat případ zdrogovaného řidiče, který loni v podchodu v Uherském Hradišti srazil a zranil seniora. Další lidi Roman Š. z Hodonínska riskantní jízdou ohrozil. Později vozidlem najížděl i na policisty. Je obžalovaný z pokusů o vraždu a těžkého ublížení na zdraví a z drogových deliktů. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Tvrdí, že nikomu nechtěl ublížit.

Podchodem pro pěší v Husově ulici, který je podle žalobce Martina Malůše široký dva metry, ujížděl Roman před policií. Uvnitř srazil a přejel tehdy 84letého muže s jízdním kolem. Senior utrpěl zlomeniny, poranění hlavy a dalších částí těla. „Měl jsem strašné bolesti. Celý jsem byl zalitý krví. Křičel jsem bolestí, aby nejel," řekl zraněný. Dodnes trpí bolestmi nohy a kulhá, obžalovaný se mu prý neomluvil. V kradeném autě ujížděl policii: Muže v Mostě nezastavila na útěku ani střelba

Podle obžaloby musely z podchodu před vozem vybíhat nejméně další dvě ženy, jedna měla v náručí batole. Řidič zdemoloval i opodál stojící kočárek. „Do dneška jsem přesvědčená, že kdybych zakopla a spadla, tak auto bylo na mně," řekla jedna z nich. Kvůli potížím se srdcem byla po incidentu na jednotce intenzivní péče. Další dvě ženy, které stály poblíž, uvedly, že na ně řidič po projetí podchodu vyplázl jazyk.

Video Ujíždějící řidič vjel do podchodu a smetl chodce. - Policie ČR

Šestatřicetiletý Roman Š. řekl, že tři dny před událostí nespal a zkonzumoval během nich asi pět gramů pervitinu. Zákazu vjezdu si prý před podchodem nevšiml. „(Uherské) Hradiště moc neznám, neuvědomil jsem si, že jedu podchodem pro chodce. Žádné lidi jsem v podchodu neviděl. V daný moment jsem měl za to, že mám pod autem kolo, proto jsem se snažil vycouvat," uvedl Roman Š. ke zranění seniora, kterého se podle obžaloby pokusil vozem třikrát přejet. Několik svědků však u soudu řeklo, že lidi v podchodu musel řidič vidět. „Snažila se nás zabít!": Z adoptované holčičky (6) se prý vyklubala sociopatická vražedkyně (22)

Divokou jízdu ukončil až v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku, kde sjel z cesty do sadu. Pak podle obžaloby agresivně najížděl proti policistům, kterým se ho podařilo zadržet až po několika výstřelech. Obžalovaný odmítl, že by chtěl policisty zranit nebo usmrtit. „Jediné, co jsem chtěl, bylo ujet. Proto jsem projel mezi nimi a ne na ně," řekl Šupa. Zasahující policisté ale uvedli, že museli před jedoucím autem na poslední chvíli uskočit.

Žalobce označil řidičovu jízdu za bezohlednou. Nerespektoval podle něj dopravní předpisy a značky. Vůz Volkswagen Polo řídil muž pod vlivem pervitinu. Neměl řidičské oprávnění, policisté v automobilu objevili varnu pervitinu. Znalec z oboru psychiatrie Pavel Konečný uvedl, že Roman Š. trpí disociální poruchou osobnosti, jejímž důsledkem je zneužívání metamfetaminu. „V době činu byl ve stavu akutní intoxikace. Jednal zkratkovitě. Pervitin ovlivnil jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti, ale v žádném případě nebyly vymizelé," řekl znalec.