Příběh jako vystřižený z hororového filmu! Manželé pocházející ze Spojených států nemohli mít další dítě, rozhodli se proto, že adoptují ukrajinskou holčičku Natalii Grace. Chování šestileté dívky se však pomalu začalo měnit a její adoptivní máma Kristine Barnettová (45) tvrdí, že Natalie se ji pokusila zabít a ohrožovala i její syny. Barnettovi až po pár letech zjistili, že dívce, která má poruchu růstu, ve skutečnosti není devět let, ale dvaadvacet!

Rodina Barnettových patřila mezi velmi oblíbené ve městě Westfield ležícím v americkém státě Indiana. Kristine Barnettová tam vedla školku a s manželem Michaelem vychovávala dva syny. Pár si přál velkou rodinu a přemýšleli o dalším dítěti, Kristine však už nemohla znova otěhotnět. Rozhodli se proto, že další dítě adoptují. V roce 2010 si osvojili holčičku Natilii Grace, která pocházela z Ukrajiny. Dívka trpěla poruchou růstu tzv. dwarfismem. „Vždy jsem chtěla mít velkou rodinu, měla jsem ale několik komplikací v těhotenství, a tak už nebylo možné, abychom měli další dítě,“ řekla Kristine pro britský deník Daily Mail.

O Natalii Grace moc informací neměli. Pouze věděli, že jí bylo šest let a rodina, která ji před nimi adoptovala, se jí brzy vzdala bez udání důvodu. „Natálie byla extrémně nervózní. Bylo vidět, že potřebuje hodně podpory a péče. Všimli jsme si už na parkovišti, že nemůže chodit. O tom v dokumentech nebyla ani zmínka,“ uvedla Kristine s tím, že první chvíle s holčičkou byly úžasné a rodina si ji rychle zamilovala. Ovšem to se brzy změnilo a soužití s novou členkou rodiny se proměnilo v naprostý horor.

První podezření Kristine, že s dívkou není něco v pořádku, přišlo na pláži. „Kluci utíkali do vody a Natalie chtěla, abychom ji odnesli do oceánu. Michael a já jsme byli hrozně unavení, tak jsme ji poprosili, aby počkala pár minut. Ona však najednou vstala a běžela do oceánu. Pamatuju si, že jsme se s Michaelem na sebe podívali a pomysleli si, co se děje? Nemohla přece ještě před sekundou chodit a najednou vstala a utíkala!“ vypráví Kristine.

Další podezření přišlo, když Natalii koupala. „Koupala jsem ji a všimla si, že má pubické ochlupení. Byla jsem v šoku. Bylo mi řečeno, že jí je šest let, a bylo zjevné, že to tak není,“ uvedla Kristine s tím, že si všimla, že si Natalie nehraje s hračkami a používá slova, která v jejím věku nemohla znát. Navíc neměla přízvuk, a když se jí zeptali na rodnou Ukrajinu, nedokázala odpovědět. S dívkou proto zašla ke známému lékaři, který uvedl, že dívce je kolem čtrnácti let a možná více! V tu dobu se chování Natalie zhoršilo.

Natalie začala své rodině vyhrožovat. Na zrcadla dokonce rozmazala tělní tekutiny. Kristine navíc uvedla, že se ji pokusila zabít. „Vyhrožovala nám a kreslila obrázky se slovy, že zabije ostatní členy rodiny, zabalí je do deky a pohřbí na zahradě. Uprostřed noci nad námi stála. Nemohli jste jíst ani spát. Museli jsme schovávat všechny ostré předměty. Viděla jsem ji, jak dává chemikálii, bělidlo nebo něco takového, do mé kávy, a když jsem se ji zeptala, co se děje, odpověděla, že se mě snaží otrávit,“ popsala Kristine.

Příběh rodiny Barnettových se podobá hororovému filmu Sirotek. Natalie nějaký čas strávila na psychiatrii, kde podle informací Daily Mail psychiatr rodině řekl, že dívka uvedla, že jí je osmnáct let. V roce 2012 Barnettovi legálně změnili její věk na dvaadvacet, aby mohla podstoupit psychiatrickou léčbu pro dospělé. Nechali ji samotnou v bytě a odstěhovali se. Tehdy se o jejich případ začala zajímat policie a Barnettovy obvinila z opuštění dítěte. „Byla sama v bytě v Lafayette, zatímco zbytek rodiny se odstěhoval do Kanady,“ stojí podle The Sun v dokumentech policie. Kristine i Michael obvinění odmítají, policie případ dál šetří.