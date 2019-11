Adoptivní dcera prý chtěla vyvraždit svou rodinu: Dívka jako z hororu promluvila

Kristine Barnettová se svým manželem Michaelem a dvěma syny bydlela ve městě Westfield v americkém státě Indiana. Rodina žila spokojeným životem. Manželé si však přáli další dítě, ovšem Kristine nemohla otěhotnět, proto se rozhodli pro adopci. V roce 2010 adoptovali holčičku jménem Natalie Grace, které v té době mělo být šest let. Dívka pocházela z Ukrajiny a trpěla poruchou růstu tzv. dwarfismem. Natalie neměla štěstí. Nejdřív ji opustila její máma a posléze se jí vzdala i rodina, která ji adoptovala. Barnettovi jí proto chtěli nabídnout lepší život.

„Natálie byla extrémně nervózní. Bylo vidět, že potřebuje hodně podpory a péče. Všimla jsem si už na parkovišti, že nemůže chodit. O tom v dokumentech nebyla ani zmínka,“ uvedla Kristine pro britský deník Daily Mail. Postupem času se však rodinné štěstí mělo začít bortit. Kristine uvedla, že si všimla, že má dívka pubické ochlupení, nemá ukrajinský přízvuk a nehraje si s hračkami. Proto vzala dceru k lékaři, který uvedl, že dívce je kolem čtrnácti let! Dívka navíc měla vyhrožovat celé rodině smrtí. „Vyhrožovala nám a kreslila obrázky se slovy, že zabije ostatní členy rodiny, zabalí je do deky a pohřbí na zahradě,“ uvedla Kristine s tím, že dívka podstoupila vyšetření, které potvrdilo, že byla narozena v roce 1989.

Rodina nyní čelí obvinění ze zneužití a zanedbání dítěte. Barnettovi totiž změnili v roce 2012 její věk na dvaadvacet let, nechali dívku samotnou v bytě a přestěhovali se do Kanady. Případ si získal celosvětovou pozornost a začal být přirovnáván k slavnému hororu Sirotek.

Natalie Grace, která nyní žije u nové adoptivní rodiny, se proto rozhodla promluvit. „Není to pravda. Vůbec to není pravda. Jen chci, aby lidé slyšeli mou verzi,“ řekla s pláčem Natalie Grace v rozhovoru pro Dr. Phill. Navíc uvedla, že si nepamatuje, že by ji Barnettovi vzali na osudné vyšetření. To měla podstoupit až poté, co ji rodina opustila. Cyntiha Mansová, nová adoptivní máma Natalie, uvedla, že vyšetření prokázalo, že jí skutečně v době adopce bylo šest let.