Pejska bez nohy se ujala Lucie, které hrozila amputace: Vyžlík našel nový domov

Vyžlík se dostal do útulku ve velmi zbědovaném stavu. Nejenže byl po srážce s autem vážně zraněný, navíc měl přerostlé, zakroucené drápky, zuby mu rostly přes sebe, takže mu je veterinář musel vytrhat, a navíc byl silně podvyživený. „Myslím si, že tento pejsek dlouho trpěl hlady. Rozhodně se neměl dobře,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägrová.

Byla to láska na první pohled. Psa s paničkou spojil podobný osud. | Jana Ulrichová

Přední tlapka se nezahojila

Vyžlíka, který je podle Gabriely Jägrové velmi aktivní, veselý pes, operovali na ortopedii, kde mu komplikovaně zlomenou nožku mu zpevnili železy a šrouby. Zachránit se mu ji ale nepodařilo, nakonec musel podstoupit amputaci.

Vyžlík na procházce v parku. | Jana Ulrichová

Nikdo ho nechtěl

„Vyžlíka jsme se snažili hodně zviditelnit a najít tak původního majitele, nikdo o něj ale neprojevil zájem,“ řekla Blesk tlapkám provozovatelka útulku.

Vyžlíkovi první operace nepomohla, ulevilo se mu až po amputaci. | Jana Ulrichová

Nakonec ale do tachovského útulku zavolala paní Lucie Váňová, která nabídla, že si Vyžlíka vezme do dočasné péče. „Já jsem si ho vyhlídla, když byl po první operaci a to, že o nožičku nakonec přišel, to pro mě nebyl důvod, proč si ho nevzít,“ vypráví Lucie, která se nakonec rozhodla třínohého pejska adoptovat natrvalo.

Podobný osud

Lucie Váňová měla před dvěma lety vážný úraz. Při pádu si komplikovaně zlomila nohu a reálně jí hrozila amputace.

„Strávila jsem několik měsíců v nemocnici a měli jsme s Vyžlíkem podobná železa v noze. Já jsem ale měla štěstí a o nohu jsem nepřišla. Tenhle osud nás spojil už na dálku, když jsem poprvé viděla jeho fotky,“ říká s úsměvem paní Lucie.

Vyžlík s panickou a jejím synem. | Jana Ulrichová

Jak žije pes s takovým handicapem?

Úplně normálně. Zvířata totiž netrpí sebelítostí a životu bez jedné tlapky se dokážou přizpůsobit. I na třech nohách udrží pes stabilitu a může bez pomoci běhat. Zdravotní problémy mohou mít v podobných případech hlavně velká plemena. Ve stáří jim hrozí problémy s přetěžovanými klouby.